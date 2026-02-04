Quy trình thanh toán viện phí còn lạc hậu

Tại hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh năm 2026 do Bộ Y tế tổ chức mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, những năm qua, ngành Y tế đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Nhiều kỹ thuật y học hiện đại như mổ robot, xạ trị proton, can thiệp tim mạch… đang được triển khai tại Việt Nam.

Tuy nhiên, một nghịch lý tồn tại, trong khi chuyên môn y tế không ngừng được nâng cao thì quy trình thu viện phí tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh vẫn còn lạc hậu.

Hiện nay, hầu hết các bệnh viện, từ công lập đến tư nhân, từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương, người bệnh vẫn phải tạm ứng viện phí trước khi điều trị. Điều này xảy ra ngay cả với người có thẻ bảo hiểm y tế, dù đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu không thu tạm ứng và cắt giảm thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh.

Nộp viện phí tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Phạm Hải.

Đối với bệnh nhân nội trú, một đợt điều trị thường kéo dài và phát sinh nhiều khoản chi phí. Người bệnh phải liên tục chờ đợi làm xét nghiệm, thực hiện kỹ thuật rồi tiếp tục chờ nộp thêm viện phí. Với những ca điều trị chi phí lớn như phẫu thuật, can thiệp tim mạch, đặt stent, số tiền có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

“Không ít trường hợp dù có tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng khi đang nằm viện, người bệnh không đủ điều kiện về sức khỏe hoặc thủ tục để tự thực hiện giao dịch thanh toán”, ông Lương chia sẻ.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, trong đó quy định việc thu viện phí phải thuận tiện, công khai, minh bạch; người bệnh có thể được cấp tài khoản thanh toán ảo, nộp viện phí một lần khi ra viện, thậm chí được tín chấp bằng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, các quy định này vẫn chưa được triển khai rộng rãi.

Hiệu quả từ mô hình 'chữa bệnh trước, trả tiền sau'

Từ thực tiễn trên, ông Lương cho rằng, cổng bảo lãnh viện phí là giải pháp nhân văn và phù hợp. Mô hình này giúp người bệnh yên tâm nhập viện, không lo thiếu tiền điều trị, không phải tạm ứng hay hoàn ứng nhiều lần, đồng thời chủ động hơn về tài chính, kể cả với những ca bệnh có chi phí lớn.

Một điểm đáng chú ý của mô hình bảo lãnh viện phí là tính linh hoạt và cộng đồng. Một người có thể bảo lãnh cho nhiều người khác; ngược lại, một bệnh nhân cũng có thể được nhiều người cùng bảo lãnh. Chỉ cần mỗi người bảo lãnh một khoản nhỏ, khi cộng lại có thể đủ để chi trả cho những ca điều trị tốn kém, qua đó chia sẻ rủi ro và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã thử nghiệm mô hình này. Ông Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, kết quả triển khai ban đầu có khoảng 70% bệnh nhân khám dịch vụ sử dụng bảo lãnh viện phí. Thời gian xử lý tại bộ phận tiếp đón và thu ngân giảm khoảng 30%, đặc biệt rút ngắn đáng kể thời gian tạm ứng và hoàn ứng. Việc áp dụng mô hình không ảnh hưởng đến quy trình hoạt động chung của bệnh viện. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh và người nhà đạt 100% theo khảo sát thực tế.

Đa số người bệnh đánh giá cao sự tiện lợi khi không phải xếp hàng chờ tạm ứng, nộp tiền nhiều lần. Người nhà bệnh nhân cảm thấy yên tâm hơn khi đã chủ động đăng ký bảo lãnh; người bệnh khi đi khám chỉ cần sử dụng bảo lãnh để làm thủ tục.

Về phía bệnh viện, giảm đáng kể khối lượng công việc cho bộ phận thu ngân và kế toán; quy trình thanh toán được tự động hóa, hạn chế sai sót; hệ thống vận hành ổn định, không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh.

Theo ông Vinh, người dân có thể tự đăng ký bảo lãnh viện phí với ngân hàng trong hệ thống được bảo lãnh viện phí tuỳ theo hạn mức lựa chọn. Một tài khoản có thể đăng ký bảo lãnh cho nhiều người trong gia đình, bạn bè. Khi đó, người được bảo lãnh vào viện và có danh sách trên hệ thống, dịch vụ tài chính hỗ trợ cho quá trình thanh toán, phong tỏa và giải tỏa tiền theo yêu cầu hợp lệ của hệ thống, góp phần hoàn thiện chu trình thanh toán viện phí trong khuôn khổ Cổng Bảo lãnh thanh toán viện phí.

Hiện Bộ Y tế đang thí điểm mô hình này với một ngân hàng; thời gian tới sẽ mở rộng mô hình này với nhiều ngân hàng hơn, giúp việc bảo lãnh trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Đáng chú ý, một người có thể đứng ra bảo lãnh viện phí cho cả gia đình.

