Thắng nhọc Ninh Bình nhờ bàn thắng phút bù giờ ở trận ra quân, nhưng tình thế hoàn toàn thay đổi với SLNA trong cuộc đọ sức với Tây Ninh, lượt trận 2 bảng A, VCK U15 quốc gia- Cup Modern 2026. Chỉ mất 9 phút, đội bóng xứ Nghệ đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Văn Tài.

SLNA (áo vàng) trở thành đội bóng thứ 2 có vé tứ kết

Sau thắng của SLNA, Tây Ninh đẩy cao đội hình tấn công, nhằm tìm bàn gỡ. Điều đó tạo ra một thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng giữa 2 đội. Phút 84, Tây Ninh được hưởng phạt đền sau tình huống thủ môn SLNA phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Anh Hào lại dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội gỡ hoà.

May mắn thoát hiểm trong gang tấc, phút 86, SLNA ấn định chiến thắng sau một pha phản công nhanh: Anh Tài kiến tạo cho Gia Huy, dứt điểm thành công.

Ở trận đấu còn lại bảng A, Ninh Bình vượt qua TPHCM 5-3 nhờ các pha lập công của Nhật Trường, Nguyễn Gia Khang, Nguyễn Minh Huy (2 bàn) và Kiều Tấn Tài.