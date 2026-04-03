Sau trận thắng B.TPHCM 8-1, Hà Nội tiếp tục phô diễn sức mạnh khi đè bẹp đại diện Tây Nguyên Đắk Lắk 7-0 ở loạt trận 2, bảng C VCK U15 quốc gia- Cup Modern 2026. Bảy bàn thắng của Hà Nội do công của Đức Đạt (2 bàn), Huy Hiếu, Minh Huy, Bảo Trung (2 bàn) và Phi Hùng. Có lẽ, "hạt sạn" duy nhất của đại diện Thủ đô chính là chiếc thẻ đỏ của Tô Minh Sơn ở phút 71.

Hà Nội (áo vàng tím) sớm đặt chỗ ở tứ kết

Với trận thắng "khủng" thứ 2 liên tiếp, Hà Nội sớm có vé vào tứ kết với 6 điểm tuyệt đối, hiệu số 15-1, dẫn đầu bảng C. Ở trận đấu còn lại của bảng này, B.TPHCM đánh bại SHB.Đà Nẵng 2-0 bằng 2 pha lập công của Tuấn Bảo và Hoàng Huy.

Trong khi đó, ứng viên vô địch PVF dường như chưa vào guồng khi có trận hoà thứ 2 liên tiếp. Sau trận hoà Thể Công ở lượt ra quân, "lò" PVF tiếp tục bị một đối thủ được đánh giá dưới cơ là Quảng Nam cầm hoà 1-1.

Thể Công Viettel bứt phá, sau trận thắng đậm Cần Thơ

Ngược lại, Thể Công Viettel đã bứt phá với chiến thắng 4-0 trước Cần Thơ. Bốn bàn thắng của đội bóng áo lính do công Thành Long, Đình Dũng (2 bàn) và Tài Lộc, nhờ vậy Thể Công Viettel vươn lên dẫn đầu bảng B.