Ở bảng A, U17 Nam Định có màn lội ngược dòng ấn tượng trước U17 CAHN. Đức Huy mở tỷ số cho CAHN ở phút 21, tạo thế trận giằng co hấp dẫn. Tuy nhiên, trong những phút cuối, Tuân Hoàn tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở phút 84 và 90, giúp Nam Định thắng ngược 2-1 đầy ngoạn mục.

U17 Nam Định (áo trắng) lội ngược dòng trước U17 CAHN

Trận đấu còn lại chứng kiến chủ nhà U17 TP.HCM vượt qua U17 SHB Đà Nẵng 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Chi Dần sau pha kiến tạo chuẩn xác của Nguyễn Lê Quang Khôi – con trai cựu tiền đạo ĐTQG Quang Hải. SHB Đà Nẵng chơi không tệ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén trong dứt điểm.

Kết quả này giúp Nam Định và TP.HCM tạm thời dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Trước đó, ngày 14/9, các ứng viên vô địch như PVF-CAND, SLNA và Hà Nội đều giành chiến thắng để khởi đầu suôn sẻ.

U17 CLB TPHCM cũng có chiến thắng tối thiểu trước Đà Nẵng

VCK U17 Quốc gia 2025 diễn ra từ 14 đến 26/9 tại TP.HCM với sự tham dự của 12 đội bóng vượt qua vòng loại, gồm: Thể Công Viettel, PVF-CAND, HAGL, Hà Nội, SLNA, SHB Đà Nẵng, An Giang, Công An Hà Nội, Nam Định, TP.HCM, Becamex TP.HCM và chủ nhà CLB TP.HCM.