Tại bảng B, U17 SLNA có màn ra quân đầy hứng khởi khi đánh bại Becamex TP.HCM 4-0. Văn Sáng mở tỷ số ở phút 22 bằng cú đánh đầu đẹp mắt. Bước sang hiệp hai, Văn Cảnh nhân đôi cách biệt từ tình huống phạt góc phút 71, trước khi Hoàng Quang và chính Văn Cảnh liên tiếp lập công, khép lại chiến thắng đậm cho đội bóng xứ Nghệ.

Ở trận đấu còn lại, ĐKVĐ Hà Nội khẳng định sức mạnh với thắng lợi 3-0 trước HAGL. Ngay phút thứ 3, Mạnh Quân sút tung lưới mở tỷ số. Sang hiệp hai, Nguyễn Lực tận dụng sai lầm của thủ môn Thành Lợi để nâng tỷ số lên 2-0. Mạnh Quân sau đó hoàn tất cú đúp ở phút 70, ấn định chiến thắng cho Hà Nội. HAGL từng có cơ hội gỡ hòa trong hiệp một nhưng Vũ Thái không thắng được thủ môn Bá Huấn.

U17 Hà Nội FC (áo vàng) đánh bại U17 HAGL

Tại bảng C, PVF-CAND vượt qua Thể Công Viettel 1-0 nhờ pha lập công của Trung Hiếu ở phút 21 sau cú dứt điểm cận thành. Trận đấu diễn ra căng thẳng, song đại diện Hưng Yên đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để giành trọn 3 điểm. Ở trận đấu cùng bảng, An Giang tạo bất ngờ khi ngược dòng đánh bại TP.HCM 3-2.

Dù bị dẫn trước, đội bóng miền Tây vùng lên mạnh mẽ, ghi liền ba bàn nhờ Tấn Tài, Quang Hải và Tuấn Phát, trước khi TP.HCM kịp rút ngắn ở cuối trận.

VCK U17 Quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 26/9 tại TP.HCM với sự góp mặt của 12 đội bóng, chia làm 3 bảng. Bảng A gồm BĐ TP.HCM, CAHN, Nam Định và Đà Nẵng; bảng B có Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA; bảng C gồm TP.HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công Viettel.