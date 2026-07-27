Trận bán kết trên sân Pleiku giữa PVF và Hà Nội FC là màn so đọ của 2 kỳ phùng địch thủ, hiểu nhau đến "chân tơ kẽ tóc". Nhà vô địch 2025 Hà Nội FC với "nhạc trưởng" Chu Ngọc Nguyễn Lực nắm thế chủ động, kiểm soát trận đấu tốt hơn. Tuy nhiên, trong một ngày vô duyên, các chân sút của Hà Nội không tài nào ghi được bàn thắng. Thậm chí khi bóng đưa vào lưới PVF, Hà Nội vẫn không được công nhận vì lỗi việt vị.

PVF biến Hà Nội thành cựu vô địch U17 quốc gia

Trong thế trận như vậy, sự lạnh lùng và sắc bén ở thời điểm quyết định đã mang lại chiến thắng cho đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Duy. Phút 63, Tuấn Kiệt có pha đá phạt đẳng cấp, giúp PVF vượt lên dẫn bàn. Sau bàn thắng này, PVF chủ động đá chậm, chắc và bẻ gãy mọi đường hãm thành của Hà Nội. Không những vậy, phút 90+5, Gia Bảo còn lập công, ấn định chiến thắng 2-0 và tấm vé cho PVF.

Huế (áo trắng) trở thành đối thủ của PVF trong trận chung kết

Ở cuộc so giày Huế vs SHB Đà Nẵng, thế trận giằng co và kịch tích tưởng chừng đẩy trận đấu đến màn phân định thắng- thua bằng loạt luân lưu. Huế vượt lên dẫn trước ngay phút 16 nhờ pha lập công của Viết Tài, tuy nhiên 20 phút sau, SHB Đà Nẵng đã cân bằng tỉ số khi Nguyễn Văn Tin Tin ghi bàn. Thế trận giằng co cho đến phút 88, Huế bất ngờ có bàn thắng quyết định nhờ pha đánh đầu hoàn hảo ở Đức Trí, qua đó điền tên vào chung kết gặp PVF.

Trận chung kết U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026 diễn ra trên sân Pleiku lúc 15h30 ngày 29/7 giữa PVF và Huế.