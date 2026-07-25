Thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Duy vừa tạo nên cuộc ngược dòng kịch tính nhất trong loạt tứ kết giải U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026 chiều 25/7, khi đánh bại SLNA 4-2 ở loạt sút luân lưu cân não. Trước đó, trong 90 phút thi đấu chính thức, PVF và SLNA chơi giằng co, ăn miếng trả miếng và cầm hoà nhau với tỉ số 1-1.

PVF thoát hiểm vào phút bù giờ, đánh bại SLNA trên chấm luân lưu

Thực tế, trước đối thủ "đồng cân đồng lạng", PVF và SLNA đều chọn cách chơi thận trọng, chắc chắn ở trận cầu knock-out. Kịch tính chỉ đẩy lên cao trào sau bàn mở tỉ số của SLNA ở phút 76, khi Minh Thuỷ căng ngang dọn cỗ cho Việt Duy dứt điểm chính xác.

Đội bóng xứ Nghệ nỗ lực bảo vệ thành quả đến... 90+3 thì bị PVF chọc thủng lưới, cân bằng tỉ số. Sau quả phạt góc bên cánh phải, thủ quân PVF Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa bật cao đánh đầu tung lưới SLNA, đẩy trận tứ kết về loạt luân lưu cân não để tìm chủ nhân vé bán kết. Trên chấm luân lưu, với tâm lý hưng phấn sau khi thoát hiểm ở phút cuối, PVF đánh bại SLNA 4-2 và giành vé vào bán kết.

Chu Ngọc Nguyễn Lực vẫn là đầu tàu, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội đánh bại PVF-CAND

Ở trận tứ kết còn lại, nhà ĐKVĐ Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh khi làm chủ thế trận trước PVF-CAND. Tuy nhiên, trước sự kiên cường của đối thủ, đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Dũng chỉ 1 lần chọc thủng lưới đối thủ. Phút 60, sau pha đá phạt góc của thủ quân U17 Việt Nam Chu Ngọc Nguyễn Lực, Minh Đức bật cao đánh đầu ghi bàn thắng quyết định đưa Hà Nội vào bán kết.

Như vậy, 2 trận bán kết vào ngày 27/7 gồm: Hà Nội vs PVF và SHB Đà Nẵng vs Huế.