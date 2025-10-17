Nguồn vốn thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế quốc gia

Từ năm 2006 đến nay, VDB đã cung ứng hơn 200.000 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho nền kinh tế, tài trợ gần 200 dự án trọng điểm quốc gia như Thủy điện Sơn La, Lọc dầu Dung Quất, Vệ tinh Vinasat 1-2, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, điện gió Bạc Liêu, khí điện đạm Cà Mau, các dự án truyền tải điện 500kV…

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 78/2023/NĐ-CP, VDB đã ký cam kết hợp tác, tài trợ vốn với nhiều tập đoàn lớn như EVN, PV Power, VEC, BIM Group, DNP Water, Tasco, Cảng Hòn La… với tổng nhu cầu vốn vay hơn 60.000 tỷ đồng.

Chỉ trong hơn một năm gần đây, VDB đã thẩm định 70 dự án với tổng vốn đề nghị tài trợ gần 40.000 tỷ đồng, ký hợp đồng tín dụng cho gần 40 dự án, giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng, góp phần kích cầu đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Thi đua yêu nước - động lực phát triển nội lực ngành ngân hàng

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ngành Ngân hàng phát động, VDB luôn gắn phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động.

Các phong trào tiêu biểu gồm:

“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng” - VDB tài trợ nhiều dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Bến Lức - Long Thành, các dự án điện, cấp nước sạch… góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

“Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” - VDB ủng hộ hơn 9 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, xây nhà tình nghĩa, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đồng thời chi hơn 15 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2020-2025, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các xã nghèo, trại trẻ mồ côi, người có công.

“Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” - VDB tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo hơn 13.000 lượt cán bộ, người lao động giai đoạn 2020-2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nghiệp vụ, lý luận chính trị, công nghệ ngân hàng.

Bên cạnh đó, VDB còn phát động các phong trào:

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Thi đua thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đầu tư của Nhà nước (năm 2024-2025).

Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các phong trào được tổ chức bài bản, từ khâu phát động, đăng ký, theo dõi, tổng kết đến khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến. VDB chú trọng xây dựng môi trường thi đua lành mạnh, minh bạch, công bằng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực mạnh mẽ trong toàn hệ thống.

Ghi nhận những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua

Giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật đã được ghi nhận, tiêu biểu như Chi nhánh VDB Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều tập thể, cá nhân khác được khen thưởng bởi Khối thi đua các Bộ ngành tổng hợp, UBND các tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 27/8/2025, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2024.

Trong nội bộ, VDB đã khen thưởng quy mô lớn: Tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị, Bằng khen cho 22 tập thể, 30 phòng và 27 cá nhân; Công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 23 đơn vị, lao động tiên tiến cho 90 đơn vị; Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NHPT” cho 167 cá nhân; Công nhận 13 “người tốt, việc tốt” tiêu biểu.

Tổng kết giai đoạn, VDB đã công nhận 17 tập thể và gần 150 cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó 7 đơn vị và 15 cá nhân được tặng Bằng khen vì thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua 2020-2025.

Khẳng định vai trò của thi đua trong phát triển bền vững

Đại hội Thi đua yêu nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam lần thứ IV, năm 2025, là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong việc tạo động lực đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tập thể cán bộ, người lao động VDB tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết tâm vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đào Quang Trường (Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VDB)