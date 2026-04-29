Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB nhấn mạnh, hội thảo là dịp nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển, đồng thời trao đổi định hướng chiến lược cho giai đoạn mới. Trên nền tảng đã tích lũy, VDB sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hóa nguồn lực, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là định chế tài chính của Nhà nước, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Sau 20 năm hoạt động (2006 - 2026), VDB từng bước khẳng định vai trò là công cụ tài chính quan trọng của Chính phủ trong huy động và phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển. Giai đoạn 2006 - 2025, tổng nguồn vốn của VDB đạt hơn 187 nghìn tỷ đồng; tổng vốn huy động lũy kế trên 622 nghìn tỷ đồng. VDB đã giải ngân cho gần 700 dự án với tổng số vốn khoảng 223 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, năng lượng, cấp nước, công nghiệp và an sinh xã hội.

Thông qua hoạt động tín dụng đầu tư, VDB góp phần triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời đóng vai trò bổ khuyết cho thị trường trong các lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn, thời gian thu hồi dài.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản lý VDB cho rằng những kết quả đạt được là minh chứng cho nỗ lực của các thế hệ cán bộ VDB. Ông đề nghị tiếp tục làm rõ mô hình hoạt động của VDB trong giai đoạn mới, tăng cường huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động đề xuất cơ chế chính sách để bảo đảm phát triển ổn định, bền vững.

Các tham luận cũng khẳng định, trong 20 năm qua, VDB đã tài trợ vốn cho hàng trăm dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, viễn thông…, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, VDB triển khai hiệu quả tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao và chuyển đổi mô hình phát triển, việc đổi mới tín dụng đầu tư của Nhà nước là yêu cầu cấp thiết. Theo ông, cần tái định vị VDB là định chế tài chính phát triển của Chính phủ, có vai trò dẫn dắt và huy động nguồn lực xã hội, đồng thời khắc phục khoảng trống của thị trường vốn dài hạn.

TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính cho rằng VDB cần được tăng cường năng lực tài chính, hoàn thiện cơ chế hoạt động, nâng cao quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số và tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên chiến lược như hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và công nghệ cao.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AquaOne cho biết, trong lĩnh vực cấp nước, các dự án thường có vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi dài nên khó tiếp cận nguồn vốn thương mại. Tín dụng đầu tư của Nhà nước thông qua VDB đã trở thành nguồn lực dẫn dắt, giúp dự án khả thi hơn, đồng thời bảo đảm mục tiêu an sinh và phát triển bền vững.

Hội thảo thống nhất, trong giai đoạn tới, VDB cần tiếp tục khẳng định vị thế là định chế tài chính phát triển của Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng bảo đảm an toàn và hiệu quả. Việc tăng vốn điều lệ, hoàn thiện cơ chế lãi suất, mở rộng công cụ huy động vốn, nâng cao quản trị rủi ro và ứng dụng công nghệ sẽ là những yếu tố then chốt.

Kết luận hội thảo, lãnh đạo VDB khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và quản trị, tập trung huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

