Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2025, hàng loạt hoạt động thiết thực đã được triển khai đồng bộ tại nhiều xã, phường như: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Tân Hải, Tam Thắng, Rạch Dừa, Tân Phước… thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”.

Chủ động chăm lo an sinh xã hội, “không ai bị bỏ lại phía sau”

Ngay sau khi sáp nhập tỉnh và triển khai mô hình chính quyền hai cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy và thúc đẩy phát triển kinh tế, các địa phương đã xác định chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực được duy trì thường xuyên, hình thành mạng lưới chăm lo vững chắc, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại phường Vũng Tàu, sáng 23/9, Ủy ban MTTQ phường tổ chức trao hỗ trợ định kỳ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn. Mỗi hộ được nhận 1 triệu đồng. Đây là chương trình được duy trì đều đặn, trở thành cầu nối yêu thương giữa chính quyền, cộng đồng và những mảnh đời kém may mắn, góp phần xây dựng phường Vũng Tàu văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa thăm hỏi, trao tặng quà cho hộ dân khó khăn tại khu phố 2 Phước Nguyên.

Tại phường Bà Rịa, sáng 1/10, ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường dẫn đầu đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi 10 hộ khó khăn tại đường Hà Huy Tập, khu phố 2 Phước Nguyên, trao tặng mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt.

Đáp lại sự quan tâm của chính quyền, bà Nguyễn Thị Nghĩ chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn, hôm nay được các cấp lãnh đạo quan tâm đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đây là nguồn động viên lớn để gia đình tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, phường Bà Rịa còn tổ chức “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn”. Ủy ban MTTQ phường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ trao 100 suất quà (mỗi suất 10kg gạo, 1 thùng mì, 100 nghìn đồng), tổng trị giá 37,5 triệu đồng từ nguồn vận động các chùa và doanh nghiệp. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phường Phú Mỹ là điểm sáng với mô hình an sinh đa chiều. Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ phường phối hợp Công ty Cổ phần Posco Yamato Vina sửa chữa nhà cho bà Nguyễn Thị Kim Liên, hộ nghèo tại khu phố Tân Ngọc. Gia đình bà có 3 chị em bị rối nhiễu tâm lý, sống bằng nghề lượm ve chai, nhà xuống cấp nghiêm trọng. Doanh nghiệp đã hỗ trợ 40 triệu đồng để thay tôn, cửa và sơn tường, đây là sự hỗ trợ mang tính căn cơ, giúp người dân ổn định chỗ ở, an tâm cuộc sống.

Cũng trong dịp này, phường Phú Mỹ và Công ty Posco Yamato Vina bàn giao công trình nâng cấp thư viện Trường THCS Võ Văn Kiệt với kinh phí 30 triệu đồng để mua kệ sách, bổ sung sách thiếu nhi, tài liệu tham khảo, trang bị máy tính và phần mềm tra cứu. Hoạt động hướng đến thế hệ tương lai, tạo điều kiện học tập hiện đại cho học sinh.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM thăm cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật Thiên Thần tại phường Tân Hải.

Mới đây, tại phường Tân Hải, đoàn công tác Uỷ ban MTTQVN TP.HCM do bà Võ Ngọc Thanh Trúc dẫn đầu đã đến thăm cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật Thiên Thần (khu phố Đông Hải), trao tặng 500kg gạo, 14 thùng sữa, bánh kẹo và 15 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá 35 triệu đồng). Sau đó, Hội LHPN TP tiếp tục đến thăm, động viên và trao thêm 10 triệu đồng để cơ sở mua bánh, sữa dịp Trung thu…

Phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay hỗ trợ đồng bào

Khi bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong cả nước, các xã, phường phía Đông TP.HCM đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương và TP, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu sắc.

Tại phường Vũng Tàu, sáng 6/10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các địa phương khắc phục thiệt hại do bão. Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã vận động được 33,6 triệu đồng. Đây là nguồn động viên tinh thần gửi đến vùng tâm bão.

Cán bộ, nhân viên phường Vũng Tàu quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương khắc phục thiệt hại bão 10.

Phường Rạch Dừa cũng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão. Hội nghị nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự đóng góp chân thành của cán bộ và người dân. Không khí sẻ chia lan tỏa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của địa phương.

Chiều 6/10, Ủy ban MTTQ phường Tân Phước cũng đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào vùng bão. Chỉ trong buổi lễ, số tiền ủng hộ lên đến gần 400 triệu đồng.

Phường Tân Phước phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Cùng với các địa phương khác, phường Phú Mỹ có cách làm sáng tạo khi phát động quyên góp ngay trong lễ chào cờ đầu tuần ngày 6/10. Ủy ban MTTQ phường kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang đóng góp ít nhất 1 ngày lương. Ngay trong buổi lễ, đã góp được hơn 13 triệu đồng từ cán bộ, công chức.

Quang Hưng