Thỏa thuận hợp tác với Aqua One

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong thẩm định và tài trợ các dự án đầu tư có hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

VDB cam kết xem xét tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với tổng quy mô gần 30.000 tỷ đồng cho các dự án do Công ty Cổ phần Nước Aqua One và các đơn vị thành viên triển khai trong giai đoạn 2025 - 2036.

Trong khuôn khổ hợp tác, VDB Chi nhánh Đắk Lắk được xác định là đầu mối tiếp xúc và làm việc trực tiếp với khách hàng, có nhiệm vụ tiếp nhận danh mục các dự án đầu tư, nhu cầu vốn vay dự kiến, tình hình và tiến độ triển khai các dự án của Aqua One và các đơn vị thành viên, đồng thời báo cáo VDB thẩm định, xem xét và quyết định cho vay theo quy định hiện hành.

Hai bên xác định là đối tác hợp tác toàn diện, mong muốn phát triển trên các lĩnh vực phù hợp với năng lực, chiến lược và thế mạnh của mỗi bên. Các bên cam kết duy trì hợp tác lâu dài, hiệu quả, hướng tới mục tiêu VDB và Aqua One ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VDB khẳng định: “Sự hợp tác giữa VDB và Aqua One là minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, đồng thời thể hiện vai trò của ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển hạ tầng và năng lượng bền vững.”

Đại diện Tập đoàn Aqua One chia sẻ: “Aqua One luôn hướng tới các dự án có tác động tích cực tới môi trường và cộng đồng. Việc hợp tác cùng VDB sẽ mở ra cơ hội lớn để các dự án cấp nước, xử lý nước và năng lượng sạch được triển khai hiệu quả, đúng định hướng của Chính phủ.”

Hợp đồng tín dụng với Dự án Thủy điện Hướng Phùng

Ngay sau Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VDB và Aqua One, Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk đã tiếp tục tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Thủy điện Hướng Phùng với Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Trị.

Dự án Thủy điện Hướng Phùng có tổng mức đầu tư 715 tỷ đồng, vốn vay từ VDB là 495 tỷ đồng, với công suất lắp máy 18 MW, được triển khai tại tỉnh Quảng Trị. Đây là công trình năng lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nguồn điện sạch, tận dụng hiệu quả tiềm năng thủy năng của địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Việc VDB tài trợ vốn cho dự án Thủy điện Hướng Phùng thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng chính sách trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của Chính phủ.

Hai sự kiện ký kết được tổ chức trong cùng một buổi lễ là minh chứng cho tầm nhìn, uy tín và năng lực hợp tác của VDB trong việc thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, đồng thời khẳng định niềm tin và quyết tâm của các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững.

(Nguồn: VDB)