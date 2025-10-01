Theo VDB, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn tuyến thuộc quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có tổng mức đầu tư 8.400 tỷ đồng. Trong đó, mức vốn vay tối đa từ VDB Chi nhánh Đăk Lăk lên tới 4.975 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn then chốt để bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai công trình, đồng thời thể hiện vai trò của VDB trong việc hỗ trợ các dự án hạ tầng chiến lược của quốc gia.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải cho Quốc lộ 20, rút ngắn thời gian kết nối giữa TP. HCM - Đồng Nai - Lâm Đồng - Tây Nguyên, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao thương và du lịch toàn khu vực.

Theo nội dung ký kết, VDB dự kiến sẽ tài trợ tổng mức vốn vay lên tới 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025 - 2030, nhằm đồng hành cùng hai doanh nghiệp trong việc triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên phạm vi cả nước.

Đại diện lãnh đạo VDB nhấn mạnh: “Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông. Khoản vốn tín dụng quy mô lớn này là minh chứng cho sự quyết tâm của VDB góp phần xây dựng hạ tầng hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững”.

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải và Tập đoàn Trường Hải cho biết, sự hợp tác này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình.

Sự hợp tác này tạo nền tảng tài chính quan trọng, giúp đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Tuyến cao tốc hoàn thành sẽ cải thiện kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại, du lịch và phát triển kinh tế khu vực.

(Nguồn: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB)