Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông dài khoảng 2.055 km, quy mô từ 6 - 12 làn xe. Đến nay, 1.652 km đã đưa vào khai thác. Khoảng 388 km đang thi công thuộc giai đoạn 2021 - 2025, chủ yếu quy mô 4 làn xe hạn chế.

Tính đến hết năm 2025, còn khoảng 1.222 km cao tốc 4 làn hạn chế, gồm các đoạn: Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (43 km), Mai Sơn - Cam Lộ (465 km), Quảng Ngãi - Phan Thiết (580 km) và Mỹ Thuận - Cà Mau (134 km).

Đề xuất mở rộng 18 tuyến cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe. Ảnh: Quang Thành

Để đáp ứng nhu cầu vận tải và thuận lợi triển khai, Bộ Xây dựng kiến nghị trước mắt chỉ đầu tư mở rộng đoạn Hà Nội - TPHCM, gồm 18 dự án thành phần với chiều dài khoảng 1.144 km.

Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau (149 km) chưa xem xét mở rộng do nhu cầu vận tải chưa cao, điều kiện thi công khó khăn, nguồn vật liệu khan hiếm.

Trong 18 đoạn tuyến, có 3 đoạn đang thu phí theo hợp đồng BOT; 15 đoạn còn lại đầu tư công, sau khi hoàn thành sẽ phải thu phí theo quy định. Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng ngay lên 6 làn xe theo quy hoạch, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 152.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng khẳng định, việc mở rộng cao tốc sẽ triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, phù hợp với định hướng huy động nguồn lực tư nhân.