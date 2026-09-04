Diễn đàn kết nối các định chế tài chính phát triển

Hội nghị Tài chính Bền vững Toàn cầu 2026 được tổ chức với chủ đề “Biến biến động toàn cầu thành cơ hội đầu tư quy mô lớn”, do các hiệp hội đại diện cho các định chế tài chính phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi, châu Âu và các quốc gia thành viên Ngân hàng Phát triển Hồi giáo phối hợp với TP. Karlsruhe tổ chức.

Sự kiện quy tụ lãnh đạo, đại diện cấp cao của các tổ chức tài chính phát triển, ngân hàng, ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và khu vực công đến từ nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh kinh tế và tài chính toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, các đại biểu tập trung trao đổi về những cách tiếp cận mới trong tài chính bền vững, đồng thời tìm kiếm giải pháp huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng.

Các phiên thảo luận cũng phân tích tác động của địa chính trị, địa kinh tế đối với dòng vốn; những rào cản khiến nguồn vốn quy mô lớn chưa được phân bổ hiệu quả vào sản xuất và cơ sở hạ tầng; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực của các định chế tài chính phát triển, xây dựng danh mục dự án có khả năng thu hút đầu tư và tăng cường sự gắn kết giữa tài chính, phát triển công nghiệp với nền kinh tế.

Ghi nhận dành cho Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là Lễ trao Giải thưởng Tài chính Bền vững Karlsruhe do Tổ chức Phát triển Bền vững châu Âu (EOSD) tổ chức, nhằm ghi nhận những sáng kiến, sản phẩm và dự án tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính bền vững trên thế giới.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã gửi hồ sơ ứng cử Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho hạng mục tài chính bền vững Karlsruhe và được EOSD lựa chọn vào danh sách những ứng viên xuất sắc lọt vào vòng cuối.

Tại Lễ trao giải tối 27/8, đại diện VDB đã nhận Kỷ niệm chương cùng Chứng nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững.

Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của VDB trong thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên phát triển của Chính phủ, thông qua hỗ trợ và tài trợ cho các dự án chiến lược, trọng điểm có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một minh chứng nổi bật. Tuyến cao tốc góp phần cải thiện kết nối giữa Hà Nội và Hải Phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Bên cạnh việc VDB chủ trì thu xếp nguồn vốn chính cho dự án, thành công này còn mở ra cơ hội thắt chặt hợp tác với các đối tác quốc tế lớn, tiêu biểu như Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) - đối tác chiến lược lâu năm của VDB về tín dụng xanh. Sự gắn kết này tạo nền tảng hợp tác cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng bền vững trong tương lai.

Từ một dự án đến mô hình tài chính có khả năng nhân rộng

Theo EOSD, ý nghĩa của Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không chỉ nằm ở bản thân tuyến đường mà còn ở những giá trị lâu dài mà quá trình tài trợ mang lại cho một ngân hàng phát triển.

Việc tham gia tài trợ một dự án hạ tầng quy mô lớn giúp ngân hàng tích lũy tri thức, nâng cao năng lực thể chế và kinh nghiệm thực tiễn. Khi những năng lực này được củng cố và phát triển thành các sản phẩm tài chính bền vững, kinh nghiệm từ một dự án thành công có thể trở thành mô hình để triển khai tài trợ hạ tầng một cách chiến lược, có hệ thống và trên quy mô lớn.

Đối với VDB, giải thưởng cũng là dấu ấn trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tạo thêm động lực để ngân hàng tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia tài trợ các dự án phát triển bền vững trong thời gian tới.

(Nguồn: VDB)