Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các ban, ngành Trung ương…. Về phía VDB có ông Lê Văn Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Đào Quang Trường - Phó Bí thư, Tổng Giám đốc; cùng 95 đại biểu đại diện gần 1.000 đảng viên toàn hệ thống.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Lê Văn Hoan khẳng định nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, Đảng bộ VDB vẫn giữ ổn định hoạt động, đạt hầu hết mục tiêu Nghị quyết Đại hội III. Năm 2025 được xác định là năm bản lề triển khai Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2023-2027, chuẩn bị cho mô hình hoạt động mới. Đại hội lần này diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VDB đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Sau khi Nghị định 78/2023/NĐ-CP có hiệu lực, VDB đẩy mạnh thẩm định và ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư Nhà nước. Đến tháng 6/2025, VDB đã thẩm định 60 dự án với tổng vốn hơn 26.000 tỷ đồng; ký hợp đồng 34 dự án trị giá 14.000 tỷ đồng; giải ngân trên 4.100 tỷ đồng. Nợ xấu giảm mạnh cuối 2024, chênh lệch thu-chi cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, với 100% tổ chức đảng và trên 92,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp mới 112 đảng viên. Công tác an sinh xã hội đóng góp hơn 13,8 tỷ đồng, trong đó hơn 3,1 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Trong giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ VDB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đầu tư Nhà nước bình quân 10%/năm; hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động sau năm 2027; bảo đảm trên 90% tổ chức đảng và toàn bộ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện thành công cơ cấu lại; nâng cao chất lượng nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng văn hóa, thương hiệu VDB. Bên cạnh đó là ba khâu đột phá: hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới quản trị nhân sự; ứng dụng toàn diện công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số vào quản lý nghiệp vụ.

Đại hội Đảng bộ VDB đã bầu 23 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, ông Lê Văn Hoan tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; ông Đào Quang Trường và Nguyễn Gia Thế giữ chức Phó Bí thư. Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.

Thu Loan