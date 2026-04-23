Mối quan tâm dịch chuyển về khả năng triển khai

DCCI Summit 2026, sự kiện do Viettel IDC tổ chức với sự tham gia của hơn 2.000 chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ, tập trung vào các chủ đề hạ tầng AI, Green Data Center và tối ưu năng lượng. Thực tế này phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt khi năng lực xử lý không còn là giới hạn chính, và khả năng triển khai trong điều kiện thực tế đang trở thành yếu tố quyết định hiệu quả.

Tại sự kiện, khu vực trưng bày của VDO ghi nhận hơn 600 lượt khách tham quan và trao đổi, với nội dung xoay quanh mật độ triển khai, mức tiêu thụ điện, giải pháp làm mát và chi phí duy trì dài hạn.

Những trao đổi này cho thấy doanh nghiệp đã đi qua giai đoạn tìm hiểu công nghệ và bắt đầu tập trung vào khả năng triển khai. Các giới hạn về điện, không gian và nhiệt độ không còn mang tính lý thuyết mà trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.

Từ cấu hình đến bài toán vận hành thực tế

Trong khuôn khổ DCCI Summit 2026, VDO giới thiệu các hệ thống máy chủ GPU phục vụ AI, đáp ứng nhu cầu từ huấn luyện mô hình đến xử lý dữ liệu quy mô lớn. Tuy nhiên, điều được quan tâm không nằm ở cấu hình mà ở khả năng duy trì hoạt động trong môi trường Data Center.

Với đặc thù tiêu thụ năng lượng cao và yêu cầu tản nhiệt lớn, việc đưa hệ thống vào sử dụng đòi hỏi sự đồng bộ từ nguồn điện, phân bổ không gian đến giải pháp làm mát. Khi các điều kiện này không được đảm bảo, hiệu năng khó có thể chuyển hóa thành giá trị thực tế.

Hiệu quả tổng thể trở thành tiêu chí chính

Các trao đổi tại sự kiện cho thấy tiêu chí đánh giá đang thay đổi. Doanh nghiệp không còn chỉ tập trung vào hiệu năng, mà quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả tổng thể, bao gồm mức tiêu thụ năng lượng, chi phí duy trì và khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.

Trong bối cảnh đó, các mô hình Green Data Center dần trở thành nền tảng cần thiết khi bài toán năng lượng và kiểm soát nhiệt ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí.

Hướng tiếp cận gắn với điều kiện thực tế

Thay vì tối ưu từng cấu phần riêng lẻ, xu hướng hiện nay là thiết kế hệ thống theo bài toán tổng thể, gắn trực tiếp với điều kiện triển khai. Điều này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa năng lực xử lý và môi trường hạ tầng nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định và duy trì hiệu quả trong dài hạn.

Thông qua DCCI Summit 2026, VDO mở rộng kết nối với các đối tác trong hệ sinh thái hạ tầng, bao gồm Viettel IDC, nhằm hoàn thiện năng lực triển khai các hệ thống AI trong điều kiện thực tế.

Trong bối cảnh đó, các trao đổi tại sự kiện cho thấy một xu hướng rõ ràng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi có thể vận hành ổn định ở quy mô lớn. Điều này đặt ra yêu cầu về sự đồng bộ giữa năng lực xử lý và môi trường hạ tầng, yếu tố sẽ quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng số trong giai đoạn tiếp theo.

Ngọc Minh