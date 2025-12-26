Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần VDO (VDO JSC) và xFusion Southeast Asia (xFusion SEA) đánh dấu bước phát triển mới trong năng lực nghiên cứu và hoàn thiện các dòng máy chủ mang thương hiệu VDOXOR. Hai bên hướng tới xây dựng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế, bảo đảm hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng cho nhiều mô hình hạ tầng CNTT.

Theo nội dung hợp tác, VDO và xFusion SEA sẽ phối hợp trong các khâu thiết kế, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Trọng tâm hợp tác tập trung vào việc tối ưu cấu hình, nâng cao chất lượng và bảo đảm tính đồng bộ của sản phẩm khi đưa ra thị trường Việt Nam.

Đại diện VDO và xFusion SEA tại lễ ký kết

Đại diện VDO cho biết: “Với hệ thống sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn ISO quốc tế gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và ISO 27001, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực máy chủ, VDO sẽ phối hợp với xFusion SEA triển khai các quy trình kỹ thuật thống nhất, rút ngắn thời gian nghiên cứu - phát triển và đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường”.

Đại diện xFusion SEA đánh giá Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh về hạ tầng số, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu. Hợp tác với VDO giúp xFusion SEA tiếp cận thị trường hiệu quả hơn, đồng thời mang đến cho khách hàng Việt Nam các giải pháp máy chủ và HCI có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhu cầu triển khai thực tế.

Lễ ký kết thể hiện cam kết hợp tác dài hạn giữa VDO và xFusion SEA trong lĩnh vực sản xuất máy chủ, kết hợp năng lực công nghệ quốc tế với sự am hiểu thị trường trong nước, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng số đang gia tăng tại Việt Nam.

(Nguồn: VDO JSC)