Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche là một nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông hiện là Chủ tịch sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm Đạo đức và Giá trị Chuyển đổi Đạt Lai Lạt Ma tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), một cơ sở nghiên cứu liên ngành tập trung vào phát triển đạo đức con người và đạo đức toàn cầu. Sự nghiệp của ông là sự kết hợp hiếm có giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập.

Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche tại sự kiện ra mắt sách ra mắt sách sáng 8/12 tại Hà Nội.

Ông được Đức Đạt Lai Lạt Ma thọ giới và theo học các truyền thống Phật giáo Ấn-Tạng và Nhật Bản với các vị thầy lỗi lạc như Đức Sakya Trizin và Đức Samdhong Rinpoche. Tình yêu của ông dành cho văn học Phật giáo bằng tiếng Phạn là một dấu ấn nổi bật trong quá trình tu học. Ngay từ những ngày đầu, ông đã học được lòng từ bi vô bờ bến qua việc quan sát những hoạt động nhân đạo của Mẹ Teresa ở Calcutta.

Mặt khác, ông có học thuật thế tục đỉnh cao. Song song với con đường tâm linh, Tôn sư Tenzin đã theo đuổi nền giáo dục thế tục nghiêm ngặt, bao gồm tấm bằng Học giả Danh dự Tích hợp về Triết học, Vật lý và Tôn giáo, cũng như hoàn thành chương trình sau đại học về Triết học so sánh trong Tôn giáo tại đại học Harvard. Điều này tạo cho ông một vị thế độc nhất để giảng dạy trên khắp thế giới về các chủ đề đa dạng, từ triết học, khoa học, đạo đức đến tư tưởng chính trị xã hội.

Hồi ký Về miền bí ẩn kể về một chuyến phiêu lưu đầy lôi cuốn, xuyên qua nhiều địa hạt, cả tâm linh lẫn địa lý, một hành trình vượt qua sự căng thẳng giữa những kỳ vọng xã hội (giáo dục, sự nghiệp, hôn nhân) và tiếng gọi tâm linh huyền diệu.

Tác phẩm có một xuất phát điểm kịch tính khi bắt đầu bằng quyết định táo bạo của cậu bé 10 tuổi khiến gia đình phản đối gay gắt, là bỏ lại tất cả để đi tìm hình ảnh trong những giấc mơ lặp đi lặp lại. Điều gia đình coi là chạy trốn, tác giả lại cảm nhận là chạy về phía một điều bí ẩn mà mình không thể cưỡng lại.

Kể từ đó, độc giả được dẫn dắt qua những trải nghiệm huyền bí, những ngày lao động đơn giản tại các ngôi chùa Nhật Bản, những nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng sâu sắc, cùng ranh giới của các truyền thống khác nhau.

Xuyên suốt tác phẩm là sự gặp gỡ với những người thầy phi thường, truyền cảm hứng về tính chính trực tuyệt đối, lòng từ bi và sự cần thiết phải thử thách niềm tin. Cuối cùng, cuốn sách chứng minh con đường tâm linh không phải là sự quay lưng lại với thế giới mà là một đóng góp tích cực cho xã hội.

Bản tiếng Việt của "Về miền bí ẩn" vừa được Nhã Nam phát hành.

Về miền bí ẩn có tựa tiếng Anh là Running Toward Mystery: The Adventure of an Unconventional Life, được Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche ra mắt nhiều năm trước nhưng tới nay mới được phát hành bản tiếng Việt thông qua nhà sách Nhã Nam. Chia sẻ tại sự kiện ra mắt sách sáng 8/12 tại Hà Nội, Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche cho biết ông muốn viết cuốn hồi ký này từ năm 25 tuổi nhưng vì khi ấy còn quá trẻ nên mãi sau mới hoàn thành.

Tác giả lý giải về tựa cuốn sách là "chạy về phía cái gì mình chưa biết. Đó là lý do tôi bỏ nhà đi khi mới 10 tuổi để tìm đến miền bí ẩn, tìm hiểu những điều bí ẩn, về nơi mình chưa biết". Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche nói "Dấn thân - Điều bí ẩn và Dấn thân mà không sợ hãi" là 3 từ ông muốn gửi tới độc giả Việt Nam thông qua cuốn sách đặc biệt này.

Cuốn sách đã được viết 10 năm trước đặt ở bối cảnh hiện tại có phù hợp? trước câu hỏi này, Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche chia sẻ: "Khi viết cuốn sách này tôi nghĩ mỗi người có sự chiêm nghiệm về thế giới, về chính họ. Dù thuộc bất cứ ngành nghề hay lối sống nào thì niềm vui và hạnh phúc cũng quan trọng.

Trong sự thăng trầm của cuộc đời, mọi người giàu hay nghèo, có quyền lực và sức ảnh hưởng thế nào thì đều hiểu thời gian không thể lấy lại được. Thời gian là thứ duy nhất bạn sở hữu. Bạn có thể dùng thời gian đi kiếm tiền hay cho các thú vui giải trí nhưng thời gian là hữu hạn và đó là nguồn tài nguyên quý giá. Bài học mà các thầy dạy cho tôi để có cuộc sống khác biệt so với hiện tại là duy trì sự tò mò tìm hiểu về thế giới, duy trì sự tò mò lành mạnh và có niềm tin, tiếp cận với cuộc sống bằng sự không sợ hãi".

Khi ra mắt, cuốn sách đã nhận được những lời ngợi ca từ nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn trên thế giới. "Trong Về miền bí ẩn, Tenzin Priyadarshi trình bày sự cấp thiết và phép màu trong hành trình tâm linh của ông, một cách lôi cuốn đến mức tôi không thể ngừng đọc" - Daniel Goleman, tác giả cuốn Emotional Intelligence (Trí tuệ xúc cảm), sách bán chạy trên New York Times viết.

Robert A. F. Thurman, giáo sư danh dự Đại học Columbia nhận xét: "Câu chuyện của Tôn sư Tenzin thật đáng kinh ngạc. Nó được kể một cách chân thành, trang nhã và có thể truyền cảm hứng cho bất cứ ai đang tìm kiếm sự thật của cuộc sống hoặc thậm chí đang cố gắng tìm thấy chính mình. Ngay sau khi bước vào cuộc hành trình cùng với ông, tôi đã không thể đặt cuốn sách xuống. Tôi tha thiết mong tất cả mọi người hãy đọc cuốn hồi ký cảm động này".

Siddhartha Mukherjee, tác giả cuốn The Emperor of All Maladies (Hoàng đế của bách bệnh) từng đoạt giải Pulitzer đánh giá: "Về miền bí ẩn không chỉ là một cuốn sách mà còn là một trải nghiệm, một cuốn tiểu sử, một công thức sống và một tuyên ngôn cho một cách khám phá cuộc đời mới mẻ. Tenzin Priyadarshi viết với niềm tin phi thường và sự thanh thoát chỉ có thể đến từ trạng thái viên mãn. Cuốn sách này mang lại một niềm vui và gợi lên sự tò mò mà hiếm tác phẩm nào có được. Đồng thời nó vừa là con đường, vừa là hành trình. Tôi không thể buông cuốn sách khi chưa đọc xong".