Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Báo Biên phòng vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Tư duy đột phá và tập thơ Vì sao yêu của Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn - nguyên Tổng Biên tập Báo Biên phòng, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn tại lễ ra mắt sách.

Tư duy đột phá tập hợp những bài viết chính luận sắc sảo của Nguyễn Hòa Văn trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng và cải cách thể chế. Tác phẩm chia hai phần: Phần I phản ánh cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm" dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phân tích các biểu hiện chạy chức, lợi ích nhóm, lãng phí nguồn lực và nhấn mạnh vai trò phản biện của báo chí.

Phần II mở ra tầm nhìn phát triển đất nước trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo, tập trung vào tinh gọn bộ máy, đổi mới lập pháp, liên kết báo chí - doanh nghiệp.

Còn Vì sao yêu gồm 39 bài thơ và một ca khúc phổ nhạc, thể hiện chiều sâu tâm hồn của một người lính - nhà báo giàu trải nghiệm. Thơ của Nguyễn Hòa Văn giàu cảm xúc nhưng cũng thấm đượm suy tư về đạo đức, nhân tính và trách nhiệm công dân. Nhiều bài thơ trữ tình như Vì sao yêu, Tình thân đan xen cùng mạch chính luận trong các tác phẩm như Quan tham, Bản lĩnh nhà báo tạo nên phong cách đa thanh hiếm gặp.

Nhiều học giả đánh giá cao tư tưởng thời sự và giá trị thực tiễn của tác phẩm.

Chia sẻ tại sự kiện, tác giả cho biết viết Tư duy đột phá với mong muốn "cảnh báo, kiến giải và tiếp thêm bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên trước cám dỗ quyền lực" còn Vì sao yêu là "những rung động rất thật, mong đem lại sự lắng lại và bình yên cho người đọc".

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhận định Tư duy đột phá giúp bạn đọc "nhìn rõ bản chất vấn đề, hiểu nguyên nhân - hệ quả của tham nhũng và gợi mở giải pháp bền vững".

PGS.TS Nguyễn Quý Dy cho rằng tác giả "viết chính luận vẫn giàu hình ảnh, viết thơ lại mang khí chất một bài xã luận".

Bác sĩ, TS. Đàm Duy Thiên, người bạn lâu năm của tác giả chia sẻ: "Chất lính trong cách viết của Hòa Văn thể hiện rất rõ khi luôn hướng về cái đúng, cái thật và cái đẹp. Vì thế đây không chỉ là hai ấn phẩm mới mà còn là thông điệp về trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái trong thời điểm đất nước đẩy mạnh đổi mới và hội nhập sâu rộng".

Trong buổi lễ, tác giả quyết định dành toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách để hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.