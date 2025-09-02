Sáng 2/9, Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TPHCM) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn khách đã xếp hàng dài mua vé tham quan. Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, ghi hình kỷ niệm.

Sức hút của Dinh Độc Lập khiến công viên ở phía đối diện cũng đông nghịt khách, quán cà phê quanh khu vực chật kín người. Nhiều bãi giữ xe nhanh chóng quá tải, buộc khách phải gửi ở nơi khác rồi quay lại mua vé vào tham quan.

Cách đó không xa, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TPHCM tấp nập du khách vào ra. Người dân vui chơi, chụp ảnh quanh tượng Đức Mẹ Hòa Bình, thưởng thức các tiết mục biểu diễn đường phố.

Khuôn viên Nhà thờ Đức Bà có nhiều khách đến tham quan, vui lễ

Nhiều khách du lịch trầm trồ trước vẻ đẹp kiến trúc của tòa nhà Bưu điện TPHCM. Không chỉ giới trẻ, cả khách trung niên, cao tuổi cũng đến đây chụp ảnh.

Đường sách Nguyễn Văn Bình tập trung nhiều du khách. Nhiều bạn trẻ thuê áo dài chụp ảnh, trải nghiệm đọc sách và thưởng thức đồ uống trong không khí lễ hội.

'Cắm chốt' chờ xem pháo hoa

Tại phường Xuân Hòa, dòng người nối dài trên vỉa hè để vào Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Khách tham quan đủ mọi lứa tuổi, từ người cao tuổi, khách quốc tế đến các gia đình đưa con nhỏ tới tìm hiểu lịch sử.

Dòng người xếp hàng chờ vào tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

“Con trai tôi rất thích máy bay chiến đấu, xe tăng... Vì vậy, tôi đưa 2 cháu đến bảo tàng để các cháu được tận mắt xem, nghe giới thiệu về các khí tài quân sự này”, một khách tham quan đến từ phường An Đông, TPHCM chia sẻ.

Trong khi đó nhiều gia đình có con nhỏ chọn Thảo Cầm Viên làm nơi vui tết Độc lập. Lượng khách đổ về đông đến mức cổng vào chật kín, bãi giữ xe quá tải. Sau cổng chào, hàng dài người xếp hàng mua vé, lực lượng bảo vệ liên tục điều tiết trật tự.

Khu vực bán vé tại Thảo Cầm Viên chật kín người

Trong lúc đợi con dâu mua vé vào khu du lịch, bà Dung (60 tuổi, TPHCM) liên tục dỗ dành cháu nội đang đòi vào xem các loài thú. Bà cho biết, ban đầu bà định ở nhà xem diễu binh qua tivi nhưng vì có cháu nhỏ, nên cả nhà đổi kế hoạch.

Tương tự, anh Thực (34 tuổi, TPHCM) cùng vợ đưa con trai đến sở thú tham quan.

Anh cho biết, gia đình anh thường xuyên đưa con đi chơi để bé dạn dĩ hơn. Ngày nghỉ lễ 2/9, anh chị quyết định cùng con đến Thảo Cầm Viên vì nơi đây có nhiều cây xanh, không khí trong lành.

“Ngoài ra, chúng tôi muốn bé cảm nhận, khám phá thế giới động, thực vật tại khu du lịch ngay khi còn nhỏ”, anh Thực cho biết thêm.

Anh Thực đưa con gái đến Thảo Cầm Viên dịp lễ 2/9

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Thảo Cầm Viên là để giúp con khám phá thiên nhiên, tìm hiểu các loài động vật, tham gia các trò chơi. Tại đây, các phụ huynh cũng có nhiều không gian để nghỉ ngơi trong khi chờ xem bắn pháo hoa tầm cao.

Gia đình chị Thảo (Hóc Môn, TPHCM) đến Thảo Cầm Viên từ sáng sớm, mất gần 30 phút mới mua được vé. “Các con tôi thích xem pháo hoa nhưng từ nhà tôi lên đây khá xa. Điểm bắn pháo hoa này cách Thảo Cầm Viên không xa và đến 21h mới bắt đầu nên chúng tôi sẽ chơi ở đây đến chiều tối.

Sau đó, chúng tôi sẽ di chuyển đến khu vực bắn pháo hoa thật sớm để có vị trí quan sát tốt nhất”, chị Thảo nói.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Trung tâm Bãi sau (phường Vũng Tàu) và công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Tuy nhiên, nhiều gia đình vui chơi tại Thảo Cầm Viên cho biết sẽ chọn điểm bắn pháo hoa tại đầu đường hầm sông Sài Gòn để xem pháo hoa tầm cao. Bởi, điểm này chỉ cách Thảo Cầm Viên khoảng 2,5 km.