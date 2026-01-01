Chiều 1/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn đã khiến một người tử vong tại chỗ.

Trước đó, anh Đ.X.S. (SN 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, Nghệ An) đi xe khách từ Hà Nội về Nghệ An để nghỉ Tết Dương lịch.

Khoảng 3h ngày 1/1, xe khách dừng đối diện cổng nhà bố mẹ anh S. Lúc này, anh S. băng qua Quốc lộ 48E để về nhà thì bất ngờ bị một xe khách khác lưu thông trên tuyến tông trúng. Cú tông mạnh khiến anh S. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Phú, anh S. là cán bộ công tác tại Hà Nội, về thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch thì không may gặp nạn ngay trước cổng nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ở Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.