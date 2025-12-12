Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khiến 11 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h12 ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng). Hậu quả làm 4 người tử vong, 7 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc trọng điểm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.62, lưu thông theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, đã không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Hậu quả, xe khách tông mạnh vào phía sau xe ô tô đầu kéo biển số 15C-360.35, kéo theo sơ-mi rơ-moóc 15R-149.06, do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Thượng tá Trần Minh Nguyên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin ban đầu về vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Chiếc xe khách từ tỉnh Lâm Đồng trở về tỉnh Ninh Bình sau đám cưới thì không may gặp nạn. Toàn bộ hành khách trên xe đều là họ hàng, người thân của cô dâu, chú rể.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), cả tài xế Phạm Văn Kiều và các hành khách trên ô tô 16 chỗ đều không thắt dây đai an toàn. Khi va chạm xảy ra, lực quán tính lớn đã khiến những người ngồi hàng ghế sau bị hất mạnh về phía trước, va đập với hàng ghế trước.

Cục CSGT cũng cho biết, tài xế Kiều đã điều khiển xe liên tục trong khoảng 5 giờ. Đây là hành vi vi phạm quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó quy định tài xế ô tô không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Tuy nhiên, tài xế không thể dừng nghỉ do trên tuyến cao tốc này hiện không có trạm dừng nghỉ.

Trong khi đó, tài xế Bùi Mạnh Thắng, người điều khiển xe đầu kéo, có kết quả dương tính với chất ma túy qua kiểm tra nhanh bằng phương pháp test nước tiểu.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.