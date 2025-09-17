LỜI TOÀ SOẠN: Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần đến vệ sĩ, không chỉ 1 mà còn nhiều vệ sĩ, đặc biệt khi cần đảm bảo an toàn ở những sự kiện đông người. Vì vậy, nhiều ngôi sao đã không ngại chi hàng tỷ đồng để thuê vệ sĩ riêng và nhiều trong số đó gắn bó với thân chủ nhiều năm như người nhà. Họ không chỉ có sức khoẻ, sự nhanh nhạy mà còn luôn trách nhiệm, tận tâm, đặc biệt có khả năng giữ kín mọi bí mật liên quan đến các ngôi sao. VietNamNet triển khai loạt bài về vệ sĩ của những ngôi sao nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới để độc giả có thể hình dung phần nào về công việc đặc thù của họ.

Hình ảnh trong phim "The Bodyguard" (Vệ sĩ). Ảnh: IMDB

Là người nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ, lại sở hữu khối tài sản lớn nên việc các ngôi sao phải thuê đội ngũ vệ sĩ riêng không còn xa lạ trên thế giới. Họ không chỉ ngăn cản đám săn ảnh, chặn đội ngũ fan cuồng tấn công chủ nhân mà còn người hỗ trợ, có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho các ngôi sao trong mọi tình huống.

Năm 1992, Hollywood có bộ phim nổi đình đám về vệ sĩ và ngôi sao có tên The Bodyguard (Vệ sĩ) với sự tham gia Kevin Costner vào vai một cựu đặc vụ được thuê làm vệ sĩ cho ngôi sao nhạc Pop Rachel Marron do Whitney Houston đóng và sau này có tình cảm với cô. Hình ảnh Frank Farmer mang đến hình dung rõ ràng nhất về nghề vệ sĩ cho các ngôi sao nổi tiếng cho khán giả - điều mà họ luôn tò mò muốn tìm hiểu.

Taylor Swift - nữ ca sĩ ở top giàu nhất thế giới với khối tài sản 1,5 tỷ USD không tiếc tiền chi cho các vệ sĩ riêng. Theo The Sun, giọng ca sinh năm 1989 chi khoảng 30 triệu USD cho vệ sĩ.

Hình ảnh "Drew" - vệ sĩ riêng của Taylor Swift bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi:

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, khi đi tour Eras, Taylor Swift cần tới 20 vệ sĩ và trung bình trả mỗi người thù lao khoảng 1.100 USD (khoảng 28 triệu đồng). "Cô ấy là ngôi sao lớn nhất hành tinh nên dĩ nhiên đội ngũ an ninh phải hoành tráng và hoàn hảo", một nguồn tin nói.

Ngoài ra, Taylor Swift có vệ sĩ riêng nổi tiếng với biệt danh "Drew". Anh là người đồng hành cùng nữ ca sĩ tại hầu hết các sự kiện và được gọi là "cái bóng" của Taylor Swift.

Hồi tháng 2, Drew gây bão mạng xã hội khi tháp tùng nữ ca sĩ vào nhà vệ sinh tại sự kiện Super Bowl ở New Orleans. Anh nhận bão lời khen của người hâm mộ Taylor Swift vì sự tận tâm khi luôn đảm bảo an toàn cho nữ ca sĩ ở mọi tình huống. Tuy nhiên, Drew cũng rất tinh tế khi đi theo bảo vệ Taylor Swift lúc cô hẹn hò nhưng nhường việc mở cửa ô tô cho bạn trai của nữ ca sĩ.

Drew luôn theo sát Taylor Swift, hộ tống cô tới tận cửa nhà vệ sinh. Ảnh: X

Katy Perry - ca sĩ hàng đầu thế giới với khối tài sản lên tới 400 triệu USD không ngại chi 350.000 USD (8,7 tỷ đồng) cho vệ sĩ riêng.

Vợ chồng ca sĩ Beyonce và Jay-Z từng bị fan cuồng tấn công nhiều lần. Vì vậy trong một chuyến lưu diễn mùa hè, họ quyết định thắt chặt an ninh bằng cách thuê 500 vệ sĩ để bảo vệ mình và con. Còn trong cuộc sống đời thường cặp đôi thuê 3 vệ sĩ riêng mà nổi tiếng nhất là Julius DeBoer.

Siêu sao Tom Cruise dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Từng bước đi của anh luôn có vệ sĩ theo không rời. Tài tử 63 tuổi vệ sĩ khác của Tom là Mark "Billy" Billingham, một cựu lính bắn tỉa thuộc lực lượng tinh nhuệ đặc biệt SWAT. Mark "Billy" Billingham là người quan sát xung quanh để đảm bảo Tom Cruise có thể yên tâm chụp hình với fan.

Vệ sĩ theo Angelina Jolie không rời.

Angelina Jolie cũng có tới 3 vệ sĩ. Một thời gian dài các con của nữ diễn viên được Mark "Billy" Billingham bảo vệ (người sau này làm vệ sĩ cho Tom Cruise) và chi khoảng hơn 2 triệu USD 1 năm (khoảng 50 tỷ đồng) cho vệ sĩ.

Ca sĩ tỷ phú Rihanna có một đội gồm 5 vệ sĩ mặc suit lịch lãm luôn theo sát. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với vệ sĩ và trước đây có lúc người ta bắt gặp một vệ sĩ cõng Rihanna mỗi khi cô mệt hay đường quá trơn vì tuyết rơi dày.

Trên thế giới cũng có khá nhiều người nổi tiếng từng hẹn hò, thậm chí cưới vệ sĩ riêng như diễn viên Bradley Coope, Pamela Anderson, Heidi Klum, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Britney Spears...

Jennifer Lopez và người chồng đầu tiên vốn là vệ sĩ của cô.

Ngay sau khi ly hôn ca sĩ Seal, siêu mẫu Heidi Klum hẹn hò với vệ sĩ Martin Kristen và yêu nhau hơn 1 năm trước khi chia tay. "Bom sex" Pamela Anderson không chỉ hẹn hò mà còn cưới luôn vệ sĩ Dan Hayhurst. Cặp đôi cưới cuối năm 2020 và chia tay năm 2022. Trong khi đó, Jennifer Lopez từng cưới Ojani Noa - vệ sĩ riêng của mình và ly hôn sau đó 1 năm.

Vệ sĩ phụ giúp Angie cầm hoa khi cô ký tặng và chụp hình với fan:

