Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng liên quan, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Theo cơ quan công an, ngày 15/12, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Huỳnh Đức Vân (thứ 3 từ phải sang) cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TPHCM cùng nhiều đối tượng khác tạo lập dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”.

Nhóm này đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage cùng các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cá nhân.

Một số tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tổng trị giá tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.