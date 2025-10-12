Shark Bình vướng lùm xùm tiền ảo AntEX

Ông Nguyễn Hòa Bình, được biết đến với biệt danh Shark Bình, là một doanh nhân nổi danh trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Bên cạnh những thành tựu, hành trình của Shark Bình cũng không thiếu những dự án thất bại. Nhiều ý tưởng "của nhà trồng được" trong hệ sinh thái của ông đã không thể trụ vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Gần đây, ông Bình vướng vào một vụ việc gây chú ý liên quan đến dự án tiền ảo AntEX.

Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự

Tại họp báo thường kỳ chiều 8/10, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn tố cáo của một người tiêu dùng mua mỹ phẩm của bà Chu Thanh Huyền (vợ một cầu thủ nổi tiếng) qua mạng, phản ánh sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc tương đối phức tạp, một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự. Do đó, lực lượng quản lý thị trường đã có hướng dẫn để người đứng đơn chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

EVN thử nghiệm biểu giá điện mới, triển khai ngay từ tháng 10

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo bắt đầu triển khai thử nghiệm việc áp dụng giá điện mới theo cơ chế giá điện hai thành phần, đồng thời công bố biểu giá thử nghiệm.

Theo đó, từ tháng 10, EVN bắt đầu triển khai thử nghiệm giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng. Đáng chú ý, mức giá điện năng thấp nhất chỉ 843 đồng/kWh.

Đại diện EVN cho rằng việc áp cơ chế giá điện hai thành phần giúp doanh nghiệp tối ưu công suất, giảm chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiếu điện là rất lớn, bởi 10 năm nay không có dự án điện lớn nào được triển khai, trong khi hơn 170 dự án điện tái tạo vẫn đang vướng mắc. "Vòng kim cô" giá điện vẫn treo trên đầu ngành điện.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất điện cục bộ năm 2026. Ảnh: Hoàng Giám

Hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Bộ Công Thương có đề xuất mới

Ngoài khoản tiền hỗ trợ trực tiếp từ 2-3 triệu đồng, Bộ Công Thương còn đề xuất hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà được vay vốn với mức lãi suất hỗ trợ cụ thể và mức lãi suất nợ quá hạn phải chi trả.

Chính sách này được Bộ Công Thương đề xuất trong dự thảo lần 3 (ngày 29/9) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Bộ Tài chính xin gia hạn thời hạn chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ.

Với những vướng mắc khách quan về thời gian và thủ tục ngân sách, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 15/10 đối với các đối tượng đã có quyết định nghỉ hưu trước ngày 31/8 nhưng đến nay chưa được thanh toán.

Chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng

Ngày 8/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp - một dấu mốc lịch sử sau hơn một thập kỷ nỗ lực cải cách. Việc nâng hạng sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026 sau kết quả rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026.

HSBC dự báo tiềm năng dòng vốn nước ngoài có thể lên 3,4-10,4 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Liên quan đến thị trường chứng khoán, Thủ tướng yêu cầu cần thanh tra, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong việc mua hàng đẩy giá, thổi giá làm méo mó thị trường chứng khoán và trục lợi cá nhân.

Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão, mưa lũ

Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc gửi thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn triển khai các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 10, số 11 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuế địa phương chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế tại các vùng bị thiệt hại thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và các ưu đãi theo quy định.

Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh được quản lý theo cách mới

Bộ Tài chính phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình quản lý thuế, đặt mục tiêu hỗ trợ 100% hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán và áp dụng kê khai từ 2026.

Khi đó, toàn bộ hộ kinh doanh sẽ chuyển sang phương thức tự khai, tự nộp thuế. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý thuế hộ kinh doanh sẽ được bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới để bảo đảm thực hiện đồng bộ.

Đơn giản hóa thủ tục cấp phép kinh doanh vàng từ 10/10

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10, cùng thời điểm Nghị định 232 có hiệu lực.

Theo đó, trước ngày 15/12 hàng năm, NHNN cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được phép kinh doanh vàng.