Ngày 7/10, theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet, CATP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ các thông tin nghi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Shark Bình và dự án AntEx. Ảnh: AntEx

Trước AntEx, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ án lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam.

Ngày 21/8, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại TP. Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, đáng chú ý có 2 dự án là "Wingstep" và "Game Naga Kingdom".

Theo đó, nhà đầu tư sẽ tải ứng dụng "Wingstep" trên website "moiza.io", nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100-1.200 USD một đôi. Hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD. Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc, là dự án đem lại lợi nhuận cao, lâu dài.

Sau đó, Thắng cùng các đối tượng tổ chức truyền thông và sự kiện quảng bá, thu hút nhà đầu tư vào dự án này. Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 với số tiền khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.

Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ: NFT Pig có giá 400.000.000 đồng).

Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo "Maga" rồi chuyển đổi về đồng BUSD. Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (từ 5-8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10% trên tổng số tiền đầu tư (5% F1, 3% F2 và 2% F3).

Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu và tư vấn cho khách hàng đã có tổng số 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) vào dự án này. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị "sập", không chơi được nữa. Các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TPHCM. Chúng đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng phần trăm hoa hồng giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng phần trăm hoa hồng. Sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7/2025, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2021, các đối tượng này đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Nhóm đối tượng tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự. Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Gần đây, Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo “WorldMall.app” (WM). Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WorldMall, các đối tượng tổ chức các hội thảo, livestream một cách rầm rộ.

Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm.

Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 đến 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Đồng Nai tháng 6 vừa qua cũng đã khởi tố nhóm bị can lập sàn giao dịch tiền ảo, kêu gọi góp vốn bằng chiêu “lợi nhuận siêu khủng”, lừa đảo gần 10.000 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 7/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ở Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TPHCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Hùng cùng đồng phạm hoạt động lừa đảo trên mạng bằng cách lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nhiều người ở các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam, các bị can trên đã quảng bá tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng từ việc đầu tư tiền ảo (dù đồng tiền không giá trị).

Vì vậy, hàng chục ngàn người bị dụ dỗ đã đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.