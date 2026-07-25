Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn thông cáo trên mạng xã hội hôm 24/7 của Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết chính quyền Caracas vừa thông báo cho Liên Hợp Quốc (LHQ) về quyết định “không thể đảo ngược” là rút khỏi ICC theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Hình ảnh tại 1 phiên xét xử của ICC hồi tháng 6. Ảnh: ICC

“Venezuela coi những hành động của ICC phản ánh sự thiên vị rõ rệt về mặt địa lý, khi tập trung hoạt động một cách thiếu cân bằng nhằm vào các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh. Điều này cho thấy một hệ thống tư pháp quốc tế… được dùng để khoét sâu sự bất bình đẳng giữa các dân tộc cũng như coi thường quyền tự quyết và chủ quyền của họ”, chính phủ Venezuela giải thích.

Vào tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Venezuela đã bỏ phiếu thông qua luật hủy bỏ Quy chế Rome. Dự kiến, quy trình rút khỏi ICC cần 1 năm để có hiệu lực.

Theo kênh NDTV của Ấn Độ, trong thông cáo cùng ngày, ICC cho hay cơ quan này chưa nhận được thông báo chính thức từ chính quyền Venezuela và “lấy làm tiếc về bất kỳ quyết định nào nhằm chấm dứt việc phải chịu trách nhiệm với các tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất”. ICC cũng cảnh báo rằng quốc gia rút khỏi tổ chức này “vẫn bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ phát sinh khi còn là thành viên”.