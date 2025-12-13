Theo tờ Moscow Times, Tòa án Moscow ngày 12/12 đã tuyên án vắng mặt đối với Công tố viên trưởng Karim Khan và 8 thẩm phán của tòa ICC liên quan đến việc ban hành lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tòa án xác định Công tố viên Karim Khan đã khởi xướng các thủ tục hình sự nhằm vào công dân Nga một cách trái phép. Ngoài ra, ICC cũng không có cơ sở pháp lý nào khi chỉ đạo các thẩm phán ban hành lệnh bắt giữ không đúng pháp luật. 9 quan chức ICC đã vi phạm các tội danh gồm: truy tố người vô tội, giam giữ trái phép, và âm mưu sử dụng bạo lực đối với cá nhân được hưởng quyền bảo hộ quốc tế", thông cáo của Văn phòng Tổng Công tố Nga cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tòa án Moscow sau đó tuyên phạt ông Khan 15 năm tù giam, có hiệu lực thực thi ngay khi ông này được dẫn độ về Nga. 8 thẩm phán còn lại bị tuyên các mức án tù từ 3,5 - 15 năm. Ngoài ra, cả 9 người này cũng bị Ủy ban Điều tra Nga đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Trước đó, ông Khan cũng bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa vào danh sách trừng phạt vì những cuộc điều tra của ICC đối với các quan chức Mỹ và Israel. Ông Khan hiện bị ICC đình chỉ công tác vì một cuộc điều tra nội bộ liên quan tới cáo buộc quấy rối tình dục.

Hồi tháng 3/2023, ông Khan đã thúc đẩy lệnh bắt giữ Tổng thống Putin và Ủy viên Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova vì các cáo buộc đưa trẻ em từ các khu vực của Ukraine sang Nga.