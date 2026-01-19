“Lớp giáp” vật lý và tiêu chuẩn khắt khe

Yếu tố đầu tiên trong kiến trúc bảo mật của Vertu đến từ sự lựa chọn vật liệu. Khác với các thiết bị phổ thông, Vertu sử dụng đá Sapphire nguyên khối cho màn hình. Về mặt thông số, Sapphire có độ cứng đạt mức 9 trên thang đo Mohs (chỉ đứng sau kim cương).

Vertu Agent Q vẫn mang tinh thần thủ công Anh quốc nhưng được kết hợp cùng công nghệ hiện đại.

Đặc tính này không chỉ duy trì tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo độ chính xác trong mọi tương tác. Bề mặt cảm ứng hoàn hảo, không nhiễu loạn là yếu tố để đảm bảo tính toàn vẹn cho các thao tác xác thực danh tính hay phê duyệt các quyết định số quan trọng của người dùng.

Bên cạnh đó, khung viền thiết bị cũng được chế tác bằng những vật liệu siêu bền. Điển hình như dòng Agent Q sở hữu khung thép có khả năng chịu lực tới 150kg. Cấu trúc này được ứng dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ, giúp ngăn chặn tình trạng cong vênh bo mạch chủ, qua đó đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu lưu trữ trước các rủi ro hỏng hóc phần cứng.

Khay SIM Agent Q lấy cảm hứng từ “cánh chim ưng”, biểu tượng cho quyền năng và tự do

Ngoài ra, quy trình lắp ráp thủ công tại Anh Quốc cũng góp phần tăng cường tính bảo mật. Mỗi thiết bị được hoàn thiện bởi một nghệ nhân duy nhất, với các kết cấu ốc vít và nắp đậy được thiết kế riêng biệt. Cấu trúc cơ học chặt chẽ này khiến việc tháo lắp thiết bị để can thiệp vào phần cứng từ bên ngoài trở nên khó khăn hơn. Điều này hạn chế khả năng bị cài đặt các thiết bị nghe lén vật lý so với các dòng máy sản xuất dây chuyền hàng loạt.

Hệ sinh thái mã hóa và không gian số tách biệt

Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, năm 2025 đánh dấu sự dịch chuyển nguy hiểm của tội phạm công nghệ: từ mã hóa tống tiền sang âm thầm đánh cắp dữ liệu để khai thác giá trị lâu dài.

Trước bối cảnh đó, các dòng máy như Agent Q, Quantum Flip hay Metavertu 2 Max không chỉ đơn thuần là thiết bị liên lạc, mà được xem như những “két sắt số” kiên cố cho dữ liệu số. Điểm quyết định giúp các thiết bị này ứng phó với rủi ro nằm ở con chip an ninh chuyên biệt, hoạt động tách rời hoàn toàn với vi xử lý chính. Trang bị phần cứng này kiến tạo nên cơ chế “hệ điều hành kép” độc đáo, vận hành song song trên cùng một thiết bị.

Phím Ruby được xem như “chìa khóa” kết nối các dịch vụ và hệ thống độc quyền của Vertu

Đặc biệt, sự giao thoa giữa bảo mật và tiện ích được thể hiện qua phím Ruby ở bên hông máy. Đây được xem là “chìa khóa” độc quyền giúp người dùng kết nối tức thì với hệ thống trí tuệ nhân tạo AIGS Agent và dịch vụ Concierge hỗ trợ 24/7.

Thông qua phím bấm này, các tác vụ từ xử lý công việc, tra cứu thông tin qua AI đến yêu cầu hỗ trợ cá nhân đều được thực hiện trong một luồng kết nối riêng biệt, đảm bảo sự nhanh chóng và tính bảo mật tối đa cho người dùng.

“Việc tích hợp AIGS Agent và kích hoạt qua phím Ruby tạo ra một ranh giới bảo mật rõ ràng. Khách hàng đặc biệt chú trọng chi tiết này, bởi nó đảm bảo mọi tương tác cá nhân hay dữ liệu đều được xử lý trong một quy trình khép kín, tách biệt với môi trường số thông thường”, đại diện Vertu Việt Nam nhận định.

Ngoài ra, trong trường hợp thiết bị thất lạc, người dùng có thể kích hoạt bảo mật từ xa qua tài khoản Vertu Life. Hệ thống cho phép định vị, khóa máy hoặc xóa trắng dữ liệu nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin quan trọng một cách hiệu quả.

Không gian flagship store Vertu Việt Nam chuẩn Vertu England.

Tuy nhiên, các tính năng bảo mật cao cấp này chỉ hoạt động ổn định trên thiết bị chính ngạch. Người dùng cần cẩn trọng trước tình trạng hàng không rõ nguồn gốc dịp cuối năm. Khách hàng có thể đến Vertu Việt Nam - đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Tất cả sản phẩm của Vertu Việt Nam đều là hàng chính hãng, được phân phối chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đã được Cục Viễn thông kiểm tra nghiêm ngặt.

Thông tin liên hệ

Fanpage: Vertu Việt Nam

Website: https://vertuvietnam.vn

Hotline: 0877 999 979

(Nguồn: Vertu Việt Nam)