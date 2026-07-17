UBND tỉnh Sơn La cho biết, vào đêm 16 đến rạng sáng 17/7, tại xã Ngọc Chiến (Sơn La), xảy ra mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Hậu quả làm 3 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 14 ngôi nhà khác bị sạt lở, đất đá tràn vào nhà.

Cơ quan chức năng giải cứu 5 bà cháu ở Sơn La do sạt lở đất đã vùi lấp. Ảnh: N.C

Đặc biệt, sạt lở đất đã vùi lấp 4 cháu nhỏ và 1 cụ bà (danh tính các nạn nhân chưa được chính quyền địa phương công bố). Rất may mắn, cả 5 bà cháu đã được lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu an toàn.

Bên cạnh đó, lũ ống, lũ quét cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường, vùi lấp hoa màu và gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Tại xã Mường Than (Lai Châu) lũ quét cuốn trôi nhiều căn nhà. Ảnh: M.T

Những ngày qua, nhiều địa bàn miền núi phía Bắc xảy ra mưa lớn dẫn đến lũ quét, sạt lở đất. Mới đây nhất, vào sáng 17/7, tại xã Mường Than (Lai Châu) xảy ra lũ ống, lũ quét tại các bản Che Bó, Đội 11, Nậm Sáng và bản Chít. Thiên tai đã khiến 15 ngôi nhà ở bản Chít bị lũ cuốn trôi, khoảng 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn; nhiều tài sản và hoa màu của người dân cũng bị cuốn theo dòng nước.

Mưa lũ làm hai công dân Lò Văn Chài (SN 1993) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, cùng trú tại bản Chít) bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết trên suối Nậm Vai.

Công an cùng chính quyền địa phương giải cứu 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: M.T

Nhận được thông tin, Công an xã lập tức cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Đến 11h15 cùng ngày, các lực lượng đưa hai người dân vào bờ an toàn và chuyển đến trạm y tế xã để cấp cứu kịp thời.