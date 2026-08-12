Từ cuộc đua xây trạm đến nhu cầu kết nối hạ tầng

Sự phát triển của xe năng lượng mới đang tạo ra dư địa lớn cho thị trường hạ tầng sạc tại Việt Nam. Bên cạnh các mạng lưới quy mô lớn, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư trạm sạc tại showroom ô tô, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, khách sạn, khu du lịch và các tuyến giao thông.

Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp giúp nguồn cung hạ tầng ngày càng đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho người sử dụng xe điện và xe hybrid sạc điện (PHEV). Tuy nhiên, khi mỗi mạng lưới được phát triển theo mô hình riêng, bài toán tiếp theo của thị trường là làm thế nào để người dùng có thể tiếp cận các trạm sạc thuận tiện hơn, trong khi các doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đã đầu tư.

Đây cũng là lý do xu hướng kết nối mở (eRoaming) ngày càng được quan tâm. Thay vì các mạng lưới hoạt động độc lập, nền tảng kết nối có thể đóng vai trò trung gian, giúp người dùng tiếp cận nhiều hệ thống trạm sạc hơn trên một nền tảng, đồng thời mở rộng kênh tiếp cận khách hàng cho các đơn vị vận hành.

Trong bối cảnh đó, VETC đang phát triển VETC Trạm sạc theo hướng một nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng tìm kiếm trạm, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc và thanh toán trên ứng dụng VETC.

VETC Trạm sạc mở rộng mạng lưới kết nối

Sau khi ra mắt VETC Trạm sạc vào tháng 6/2026, VETC đã liên tục mở rộng hợp tác với các đơn vị vận hành trạm sạc. Tính đến tháng 7/2026, VETC Trạm sạc đã kết nối hơn 350 trụ sạc cho ô tô trên toàn quốc, tương đương khoảng 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu tại Việt Nam. Các đối tác đã kết nối bao gồm: Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY, Rabbit EVC, ChargeLink, NovaCharge và EBOOST.

Một trụ sạc kết nối với hệ thống VETC

Với mạng lưới này, người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc theo vị trí, theo dõi tình trạng hoạt động, lựa chọn trạm phù hợp, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc và thanh toán ngay trên ứng dụng VETC, thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau của từng đơn vị vận hành. Đối với các doanh nghiệp phát triển trạm sạc, việc kết nối với nền tảng chung mở ra thêm một kênh tiếp cận người dùng, đồng thời hỗ trợ các hoạt động thanh toán, đối soát và quản lý trạng thái trạm.

Mời các nhà phát triển cùng tham gia hệ sinh thái mở

Từ thực tế thị trường, VETC cho rằng giai đoạn tiếp theo của hạ tầng sạc sẽ cần sự tham gia của nhiều bên, thay vì được phát triển bởi một số ít doanh nghiệp.

Để thúc đẩy quá trình này, VETC sẽ tổ chức Hội nghị Phát triển hệ sinh thái sạc mở - "Kết nối đa thương hiệu - Kiến tạo tương lai xanh" vào ngày 14/8/2026 tại Tasco Auto Signature Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu kết nối các doanh nghiệp phát triển hạ tầng trạm sạc, các hãng ô tô, nhà đầu tư, ngân hàng và các đối tác trong hệ sinh thái xe năng lượng mới nhằm cùng trao đổi về xu hướng phát triển hạ tầng sạc mở, mở rộng hợp tác và thúc đẩy kết nối đa thương hiệu tại Việt Nam.

Sự kiện dự kiến có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp phát triển trạm sạc, OEM, nhà đầu tư hạ tầng, chuyên gia và cơ quan báo chí.

Mở rộng hạ tầng, mở rộng cơ hội cho thị trường

Theo định hướng của VETC, một hệ sinh thái sạc mở không có nghĩa các doanh nghiệp phải từ bỏ sự cạnh tranh. Ngược lại, các đơn vị vẫn có thể cạnh tranh về vị trí, công suất, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành, trong khi cùng chia sẻ một lớp kết nối giúp người dùng tiếp cận nhiều mạng lưới hơn.

Với các nhà phát triển trạm sạc, việc tham gia nền tảng kết nối có thể giúp giảm rào cản tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu suất khai thác tài sản. Với các hãng xe, mạng lưới kết nối rộng hơn giúp khách hàng có thêm lựa chọn trong quá trình sử dụng xe năng lượng mới. Còn với người dùng, giá trị lớn nhất nằm ở một trải nghiệm đơn giản hơn khi di chuyển và sạc xe.

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành, Tổng Giám đốc VETC Digital, cho biết: "Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành đơn vị sở hữu nhiều trạm sạc nhất. Điều VETC hướng tới là xây dựng một nền tảng kết nối mở, nơi các đơn vị vận hành trạm sạc, các hãng xe và người dùng cùng được hưởng lợi".

Thông qua Hội nghị Phát triển hệ sinh thái sạc mở, VETC kỳ vọng tạo thêm một không gian để các doanh nghiệp trong ngành cùng trao đổi về bài toán thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và từng bước hình thành một hệ sinh thái sạc mở, đa thương hiệu, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xe năng lượng mới tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về sự kiện: https://tramsac.vetc.com.vn/hoinghitramsac

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