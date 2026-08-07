Bộ trưởng Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam, chủ đầu tư các tuyến cao tốc và doanh nghiệp kinh doanh trạm dừng nghỉ đẩy nhanh đầu tư hạ tầng sạc điện, phục vụ lộ trình phát triển phương tiện giao thông sử dụng điện.

Theo kết quả rà soát, các nhà đầu tư đều đã bố trí khu vực sạc điện trong phương án đầu tư. Tuy nhiên, mới có 4/21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đưa một phần hệ thống sạc vào khai thác, 8 trạm đang triển khai, số còn lại chưa lắp đặt. Nhiều trạm chưa xác định tiến độ hoàn thành hoặc chưa lựa chọn đơn vị đầu tư, vận hành.

Theo Bộ Xây dựng, hiện mới có 4/21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đưa hệ thống sạc điện vào hoạt động. Ảnh: TH.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương rà soát thiết kế, khả năng cấp điện và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng trạm, xác định rõ quy mô, công suất, tiến độ thi công và đơn vị vận hành hệ thống sạc. Đối với các trạm dừng nghỉ thuộc diện chuyển tiếp theo Quy chuẩn QCVN 43:2024/BGTVT, hệ thống sạc điện phải được hoàn thành trước ngày 1/1/2027.

Bộ cũng yêu cầu VEC, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cùng các ban quản lý dự án rà soát tiến độ từng trạm dừng nghỉ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật khi đưa vào khai thác; đồng thời phối hợp với Cục Đường bộ, địa phương và ngành điện tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đấu nối điện, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và xử lý các hạng mục chậm tiến độ.

UBND các tỉnh, thành phố được đề nghị hỗ trợ giải quyết thủ tục về đất đai, cấp điện, xây dựng và phòng cháy chữa cháy để bảo đảm tiến độ. Cục Đường bộ tiếp tục đôn đốc triển khai hệ thống sạc tại 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời rà soát các trạm dừng nghỉ trên cả nước để bổ sung hạ tầng sạc điện theo quy chuẩn, phục vụ mục tiêu phát triển giao thông xanh.