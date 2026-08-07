Chia sẻ tại hội nghị thông tin với báo chí của Thành ủy Hà Nội sáng 7/8, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, khu vực thí điểm vùng phát thải thấp đã được lắp đặt hệ thống biển báo, trạm sạc, tủ đổi pin, điểm trông giữ phương tiện, xe đạp công cộng và các bãi đỗ xe trung chuyển...

Tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ và chợ đêm, thành phố cấm xe máy, ô tô trong khung giờ 19-24h các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Hà Nội có 220 điểm trông giữ phương tiện. Mạng lưới xe đạp, xe đạp điện và xe gắn máy điện công cộng có 171 trạm, điểm với 1.820 phương tiện; riêng phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam có 44 trạm, điểm với 456 xe.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn phát biểu

Sở Xây dựng bố trí 10 vị trí bãi đỗ xe trung chuyển kết nối giao thông công cộng theo mô hình “Park and Ride” tại khu vực Long Biên - Yên Phụ, Trần Khát Chân, Cầu Giấy, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Công viên Thủ Lệ - đường Bưởi… để người dân gửi phương tiện cá nhân và tiếp tục di chuyển bằng xe buýt, đường sắt đô thị, xe đạp hoặc các phương tiện giao thông xanh.

Theo ông Tấn, mạng lưới hơn 10.200 cổng sạc hiện có đủ khả năng phục vụ khoảng 130.000 ô tô điện, cao hơn số lượng khoảng 71.900 xe đang lưu hành trên địa bàn. Khoảng 1.650 tủ đổi pin có thể đáp ứng khoảng 82.500 xe máy điện, song nhu cầu sử dụng hiện chưa cao do phần lớn người dùng vẫn sạc pin trực tiếp.

Trong thời gian thí điểm, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp hoàn thiện, đưa vào vận hành các trạm sạc, tủ đổi pin đã được chấp thuận; đồng thời rà soát nhu cầu thực tế để bổ sung mạng lưới tại các vị trí phù hợp, đáp ứng quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Trong tương lai, camera AI sẽ nhận diện được xe không đáp ứng yêu cầu về khí thải

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì lắp đặt 6 thiết bị cảm biến tại phường Hoàn Kiếm. Thời gian tới, Sở sẽ bố trí 1 xe quan trắc không khí tự động, liên tục và bổ sung 8 thiết bị cảm biến do phía Pháp tài trợ tại khu vực thí điểm vùng phát thải thấp và khu vực lân cận. Sở cũng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai 39 thiết bị cảm biến.

“Các chỉ tiêu về chất lượng không khí, lưu lượng phương tiện, tốc độ lưu thông, mức độ ùn tắc, số lượt sử dụng giao thông công cộng, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả truyền thông sẽ được theo dõi, tổng hợp định kỳ để đánh giá tác động của đề án”, ông Tấn cho hay.

Hà Nội sẽ tổ chức quan trắc thường xuyên chất lượng không khí trong và ngoài vùng phát thải thấp. Ảnh: Đình Hiếu

Việc đánh giá hiệu quả đề án sẽ được thực hiện trên cơ sở số liệu cụ thể, bao gồm số liệu nền trước khi áp dụng, số liệu trong quá trình triển khai và sau khi thực hiện các biện pháp hạn chế phương tiện. Từ đó, Hà Nội sẽ có cơ sở khoa học để đánh giá hiệu quả giảm phát thải và điều chỉnh các giải pháp phù hợp.

Trong thời gian tới, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lắp đặt camera AI tại các cửa ngõ khu vực thí điểm; hoàn thiện mô-đun quản lý vùng phát thải thấp, hệ thống nhận diện biển số tự động và kết nối dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, kiểm định khí thải phương tiện.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay: “Trong 1 tháng triển khai đề án, chúng tôi nhận thấy sự đồng thuận của người tham gia giao thông và người dân sống trong khu vực".

Theo lộ trình, đến năm 2028, Hà Nội sẽ mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ khu vực bên trong Vành đai 1.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc làm thế nào để nhận dạng được các xe không đáp ứng tiêu chí về khí thải, ông Nguyễn Minh Tấn cho hay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, camera AI đang dần dần giúp chúng ta nhận diện được điều này.

Ông Nguyễn Minh Tấn cho hay: "Trong quá trình triển khai, Sở sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, cơ quan công an để hoàn thiện về công nghệ cũng như quản lý, giám sát, nhận diện, liên thông... nhằm đưa chính sách này vào cuộc sống".