Từ ngày 1/8/2026, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC áp dụng phí duy trì ví điện tử theo biểu phí công bố. Mức phí đối với khách hàng cá nhân là 6.600 đồng/ví/tháng và đối với tổ chức, doanh nghiệp là 66.000 đồng/ví/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Nếu duy trì ví trong 12 tháng và không thuộc diện được miễn, giảm phí, khách hàng cá nhân sẽ trả 79.200 đồng/năm; mức phí đối với tổ chức, doanh nghiệp là 792.000 đồng/năm cho mỗi ví.

Theo VETC, khoản phí này được sử dụng để duy trì hạ tầng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động thanh toán điện tử, bảo mật dữ liệu, đối soát giao dịch và kết nối với ngân hàng.

VETC có 3 triệu khách hàng sử dụng ví điện tử vào cuối năm 2025

Báo cáo thường niên năm 2025 của Tasco cho biết VETC có khoảng 4,3 triệu khách hàng sử dụng ứng dụng, trong đó khoảng 3 triệu khách hàng sử dụng ví điện tử. Tuy nhiên, báo cáo không nêu cụ thể số ví còn hoạt động, cơ cấu khách hàng cá nhân và tổ chức, cũng như số ví thuộc diện thu phí từ ngày 1/8/2026.

Do chưa có đầy đủ các dữ liệu trên, chưa thể xác định chính xác doanh thu VETC có thể thu được từ phí duy trì ví, nhưng số tiền ước tính là không nhỏ. Kết quả thực tế sẽ phụ thuộc vào số ví thuộc diện áp dụng phí, cơ cấu khách hàng và chính sách miễn, giảm phí của doanh nghiệp.

Việc thu phí quản lý ví điện tử thuộc chính sách giá dịch vụ của VETC và đã được doanh nghiệp công bố. Tuy nhiên, tính hợp lý của mức phí còn phụ thuộc vào phạm vi khách hàng bị áp dụng, quyền đóng ví hoặc chuyển phương thức thanh toán, thời gian thông báo và mức độ minh bạch về dịch vụ mà khách hàng nhận được.

Lợi nhuận mảng ETC tăng trong năm 2025

Khoản phí mới được áp dụng trong bối cảnh bức tranh tài chính của VETC đã thay đổi đáng kể.

VETC hiện là công ty con của CTCP Tasco (HNX: HUT), do Tasco sở hữu 99,35% vốn. Đây cũng là đơn vị vận hành hệ thống thu phí không dừng lớn nhất Việt Nam.

Theo số liệu trong báo cáo thường niên 2025, VETC chiếm khoảng 75% thị phần, vận hành 136 trạm thu phí với 765 làn thu phí, phục vụ khoảng 4,3 triệu khách hàng và xử lý bình quân 1,8-2,3 triệu giao dịch mỗi ngày, tương đương hơn 700 triệu giao dịch trong cả năm.

Tasco có nhiều dự án thu phí. Ảnh: HUT

Đáng chú ý, hoạt động ETC của VETC đã có bước chuyển mạnh sau nhiều năm thua lỗ. Bước ngoặt đến từ tháng 8/2022 khi VETC chính thức áp dụng mức phí dán thẻ thu phí không dừng (ETC), qua đó mở rộng lượng phương tiện tham gia hệ thống.

Năm 2024, mảng ETC chính thức chuyển sang có lãi với doanh thu khoảng 452 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 33 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu ETC đạt gần 504 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng lên gần 140 tỷ đồng. Dù vậy, tính đến cuối năm 2025, VETC còn lỗ lũy kế khoảng 468 tỷ đồng.

Với quy mô hệ thống ngày càng lớn, phí duy trì ví có thể bổ sung doanh thu cho VETC. Mức đóng góp thực tế phụ thuộc số ví còn hoạt động, cơ cấu khách hàng và chi phí cung cấp dịch vụ. Kết quả kinh doanh của VETC sẽ được phản ánh vào báo cáo tài chính hợp nhất của Tasco theo quy định kế toán.

Đây có thể là một nguồn hỗ trợ đáng kể trong bối cảnh Tasco đang có quy mô kinh doanh rất lớn nhưng cũng đối mặt với những thách thức riêng.

Tasco kiếm gần 504 tỷ đồng từ dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Nguồn: HUT

Sau thương vụ thâu tóm SVC Holdings, được hợp nhất vào Tasco từ tháng 9/2023, quy mô tài sản và doanh thu của Tasco tăng vọt. Tasco Auto trở thành mảng kinh doanh chủ lực, với mạng lưới phân phối ô tô lớn và các thương hiệu như Volvo, Lynk & Co, Geely.

Tuy nhiên, mảng ô tô, đặc biệt các thương hiệu Trung Quốc, vẫn gặp không ít khó khăn trong việc mở rộng thị phần.

Năm 2025, Tasco ghi nhận doanh thu 36.380 tỷ đồng, tăng mạnh so với gần 30.249 tỷ đồng năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 630 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với gần 305 tỷ đồng năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt hơn 492 tỷ đồng, so với hơn 156 tỷ đồng năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 324 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 40 tỷ đồng.

Điều này cho thấy quy mô doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Tasco khá lớn, nhưng phần lợi nhuận thực sự thuộc về cổ đông công ty mẹ vẫn là vấn đề cần theo dõi.

Trong bối cảnh đó, VETC có thể trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong hệ sinh thái Tasco. Không chỉ sở hữu dòng tiền từ hoạt động ETC đang tăng trưởng, VETC còn có thêm dư địa doanh thu từ phí duy trì ví khi số lượng tài khoản ngày càng lớn.

Tuy nhiên, con số thu được từ phí duy trì ví điện tử nên được nhìn nhận là ước tính doanh thu phí theo các giả định về cơ cấu khách hàng, không phải lợi nhuận ròng VETC chắc chắn thu được. Chi phí vận hành, thuế và các nghĩa vụ liên quan vẫn phải được khấu trừ trước khi xác định lợi nhuận.

Nếu VETC duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn thu mới, khả năng sinh lời của công ty con này có thể tiếp tục cải thiện. Khi đó, Tasco - với tỷ lệ sở hữu 99,35% tại VETC - sẽ là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất.