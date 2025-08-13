Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, BOT Ninh Thuận ghi nhận lãi sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 173 tỷ đồng, thấp hơn mức gần 208 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn tăng hơn 35 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 18,9%, thấp hơn mức gần 27% trong 6 tháng đầu năm trước nhưng là mức cao hơn hẳn so với doanh nghiệp trong nhiều ngành khác, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực BOT giao thông, vốn gặp rất nhiều khó khăn trong vài năm qua khi doanh thu không đạt như kỳ vọng.

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của BOT Ninh Thuận là rất cao, hơn nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam và cao hơn so với các doanh nghiệp BOT trên TTCK khác như HHV, HUT. Nhiều doanh nghiệp BOT giao thông thua lỗ thời gian gần đây.

BOT Ninh Thuận lãi lớn trong năm 2024 và hai quý đầu năm 2025. Nguồn: HNX

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) trong 6 tháng đầu năm 2023 của BOT Ninh Thuận chỉ đạt gần 0,8%.

Trong năm 2024, BOT Ninh Thuận báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 400 tỷ đồng, gấp 7,5 lần so với kết quả đạt được trong năm 2023.

Như vậy, BOT Ninh Thuận đã có kết quả kinh doanh ấn tượng trong nửa đầu năm 2024 và nửa đầu năm 2025.

Lợi nhuận của BOT Ninh Thuận tăng mạnh trong bối cảnh từ cuối năm 2023, Trạm thu phí Cà Ná (Km 1584+100, Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1) được điều chỉnh giá vé tăng 18%.

Vào cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) có văn bản chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT/48 trạm thu phí, qua đó giúp nhiều doanh nghiệp hạ tầng niêm yết như CII, Cienco 4, Đèo Cả, Tasco... hưởng lợi.

Công ty mẹ CII bùng nổ

Về sức khỏe tài chính, tính tới cuối tháng 6/2025, BOT Ninh Thuận ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng hơn 18% lên gần 915 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả cũng tăng từ mức gần 1.950 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 2.222 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu không đổi ở mức 1.185 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/tài sản khá cao, vẫn trên mức 70%. Trong khi số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,43 lần.

Trước đó, vào ngày 29/1/2024, BOT Ninh Thuận đã phát hành thành công lô trái phiếu BNTCH2433001, giá trị 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng (gần 10 năm). Ngày đáo hạn là ngày 29/10/2033. Đây là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, lãi suất 10,5%/năm...

Nhà đầu tư mua là CII, công ty mẹ của BOT Ninh Thuận. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, BOT Ninh Thuận đã chi gần 62 tỷ đồng để trả lãi cho lô trái phiếu này.

Tình hình trả lãi trái phiếu của BOT Ninh Thuận.

BOT Ninh Thuận là doanh nghiệp dự án, hoạt động chính là đầu tư xây dựng và vận hành dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Về cơ cấu sở hữu, CII đang nắm gián tiếp 54,84% vốn tại công ty này thông qua một đơn vị thành viên khác là CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC), tuy nhiên tỷ lệ biểu quyết của CII tại BOT Ninh Thuận là 100%.

Tổng mức đầu tư theo dự toán 2.111 tỷ đồng. Dự án đang hoạt động thu phí hoàn vốn theo lộ trình ước tính từ 2017-2034.

BOT Ninh Thuận được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trụ sở chính đặt tại TPHCM. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Huỳnh Thái Hoàng.

Hoạt động của BOT Ninh Thuận là một phần quan trọng đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của hệ sinh thái CII.