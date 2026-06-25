1. Bác sĩ Việt Nam đầu tiên được Google đặt ảnh đại diện vinh danh là ai?
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GS.BS Tôn Thất Tùng
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- PGS.BS Tôn Thất Bách0%
- GS.BS Phạm Ngọc Thạch0%Chính xác
Ngày 10/5/2022, Google thay đổi logo trên trang chủ có hình ảnh GS Tôn Thất Tùng nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.
Hình ảnh logo do nghệ sĩ Châu Lương thực hiện nhằm tôn vinh GS Tôn Thất Tùng cùng những thành tựu y khoa mà ông đạt được.
2. Vị bác sĩ này là người Việt Nam thứ mấy được Google vinh danh?
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Người đầu tiên
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- Người thứ 20%
- Người thứ 40%Chính xác
GS.BS Tôn Thất Tùng là người Việt Nam thứ 4 được Google vinh danh.
Trước đó có họa sĩ Bùi Xuân Phái (ngày 1/9/2019), nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/2019) và nữ văn sĩ Xuân Quỳnh (6/10/2019).
3. Công trình nghiên cứu nổi tiếng nhất của GS Tôn Thất Tùng khiến y học thế giới nể phục?
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Mổ gan khô
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- Mổ tim0%
- Mổ nội soi0%Chính xác
Suốt cả cuộc đời gắn bó với y học Việt Nam, GS Tôn Thất Tùng đã để lại 123 công trình khoa học. Trong đó, phương pháp cắt gan mang tên ông đã được quốc tế công nhận, nhiều nước tiên tiến áp dụng: Mổ gan khô.
Năm 1939, lần đầu tiên trên thế giới, GS Tôn Thất Tùng đã thực hiện thành công cắt gan có kế hoạch: Thắt các mạch máu trong gan trước khi cắt.
Tuy nhiên, thành công mới mẻ đó khi gửi báo cáo tới Viện Hàn lâm phẫu thuật Paris (Pháp) đã bị từ chối khiến bác sĩ trẻ e ngại. Hơn 20 năm sau, ông mới quyết định quay trở lại công việc còn dang dở.
Ngày 7/1/1961, ông cắt thùy gan phải của một ca ung thư sơ phát chỉ vẻn vẹn trong 6 phút. Nếu theo phương pháp cắt gan của GS người Pháp Lortat-Jacob, được giới thiệu năm 1952, thì phải mất 3 đến 4 giờ. Sau khi được đăng tải trên tờ The Lancet, công trình của GS Tôn Thất Tùng đã làm chấn động dư luận.
Trong vòng 1 tháng, hơn 100 nhà phẫu thuật từ Mỹ đến Australia gửi thư xin ông thêm tài liệu, cũng không ít người công kích, phản đối công trình của vị giáo sư người Việt. Cuối cùng, toàn thế giới đã chấp nhận phương pháp của ông, ca ngợi gọi ông là “cha đẻ” của phương pháp cắt gan có kế hoạch, thường được gọi là phương pháp mổ gan khô hay phương pháp Tôn Thất Tùng.
Phương pháp cắt gan trên được giới thiệu trong Bách khoa thư nội thương - phẫu thuật của Pháp; được đưa vào Tuyển chọn các tài liệu sản khoa và phẫu thuật của Mỹ.
4. GS Tôn Thất Tùng làm Thứ trưởng Bộ Y tế năm bao nhiêu tuổi?
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35
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- 370%
- 400%Chính xác
Năm 1947, Chính phủ cử bác sĩ Tôn Thất Tùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế khi mới 35 tuổi. Ông giữ chức vụ này trong 14 năm, tới năm 1961.
5. Vì sao vị bác sĩ này lại xin thôi chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế?
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Để tập trung khả năng vào công tác khoa học - kỹ thuật
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- Nhường chức cho người khác0%
- Đến tuổi nghỉ hưu0%Chính xác
GS.TS Đỗ Kim Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cho hay, năm 1946, GS Tôn Thất Tùng lên chiến khu Việt Bắc cùng GS Hồ Đắc Di và nhiều thầy thuốc khác, công việc nghiên cứu về gan bỏ dở, chủ yếu phục vụ kháng chiến và đào tạo sinh viên y khoa di tản lên Việt Bắc.
Trở về Hà Nội năm 1954, GS Tùng được cử làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ nhiệm bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y khoa Hà Nội.
"Trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, thầy vẫn luôn đau đáu về công trình nghiên cứu của mình từ năm 1939 nên đã xin nghỉ chức Thứ trưởng để làm giám đốc bệnh viện và nghiên cứu khoa học", GS Đỗ Kim Sơn nhớ lại.
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