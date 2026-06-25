Chính xác

Suốt cả cuộc đời gắn bó với y học Việt Nam, GS Tôn Thất Tùng đã để lại 123 công trình khoa học. Trong đó, phương pháp cắt gan mang tên ông đã được quốc tế công nhận, nhiều nước tiên tiến áp dụng: Mổ gan khô.

Năm 1939, lần đầu tiên trên thế giới, GS Tôn Thất Tùng đã thực hiện thành công cắt gan có kế hoạch: Thắt các mạch máu trong gan trước khi cắt.

Tuy nhiên, thành công mới mẻ đó khi gửi báo cáo tới Viện Hàn lâm phẫu thuật Paris (Pháp) đã bị từ chối khiến bác sĩ trẻ e ngại. Hơn 20 năm sau, ông mới quyết định quay trở lại công việc còn dang dở.

Ngày 7/1/1961, ông cắt thùy gan phải của một ca ung thư sơ phát chỉ vẻn vẹn trong 6 phút. Nếu theo phương pháp cắt gan của GS người Pháp Lortat-Jacob, được giới thiệu năm 1952, thì phải mất 3 đến 4 giờ. Sau khi được đăng tải trên tờ The Lancet, công trình của GS Tôn Thất Tùng đã làm chấn động dư luận.

Trong vòng 1 tháng, hơn 100 nhà phẫu thuật từ Mỹ đến Australia gửi thư xin ông thêm tài liệu, cũng không ít người công kích, phản đối công trình của vị giáo sư người Việt. Cuối cùng, toàn thế giới đã chấp nhận phương pháp của ông, ca ngợi gọi ông là “cha đẻ” của phương pháp cắt gan có kế hoạch, thường được gọi là phương pháp mổ gan khô hay phương pháp Tôn Thất Tùng.

Phương pháp cắt gan trên được giới thiệu trong Bách khoa thư nội thương - phẫu thuật của Pháp; được đưa vào Tuyển chọn các tài liệu sản khoa và phẫu thuật của Mỹ.