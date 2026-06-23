Ngày 23/6, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ vừa can thiệp mạch não thành công, cứu sống nữ bệnh nhân bị đột quỵ cấp do tắc động mạch thân nền, một trong những thể đột quỵ não nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 90%.

Theo đó, bệnh nhân V.P.T. (27 tuổi, trú phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) đột ngột ngất trong khi làm việc, chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đáp ứng chậm, mất ngôn ngữ.

Hình ảnh chụp trước và sau khi hút huyết khối cho bệnh nhân bị tắc động mạch thân nền. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp mạch não ghi nhận động mạch thân nền của người bệnh tắc hoàn toàn ngay sau vị trí hợp lưu của hai động mạch đốt sống, đồng thời có tình trạng tắc động mạch đốt sống trái.

"Đây là trường hợp đột quỵ đặc biệt nguy kịch và hiếm gặp do bệnh nhân còn rất trẻ", ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Thần kinh, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng của Bệnh viện Bãi Cháy, nhận định. Ông cùng ê-kíp nhanh chóng can thiệp nội mạch lấy huyết khối cấp cứu bệnh nhân.

Huyết khối được hút qua đường động mạch chỉ trong một lần, tái thông hoàn toàn động mạch thân nền, khôi phục lưu lượng máu lên não, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Sau 5 ngày can thiệp, đến sáng 23/6, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, giao tiếp tốt, không có di chứng yếu liệt vận động.

Bệnh nguy hiểm nhưng dấu hiệu cảnh báo sớm dễ bị bỏ qua

Bác sĩ Mạnh cho biết tắc động mạch thân nền là một trong những thể đột quỵ thiếu máu não cấp nguy hiểm nhất.

Động mạch thân nền là động mạch cấp máu quan trọng nhất trong cơ thể, cung cấp máu cho thân não, tiểu não và nhiều trung tâm sống còn của cơ thể. Đây là khu vực kiểm soát các chức năng như hô hấp, tuần hoàn, nhịp tim, ý thức, vận động, nuốt, nói và thăng bằng. Khi động mạch thân nền bị tắc hoàn toàn, não bộ sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi vận động. Ảnh: BVCC

Người bệnh bị đột quỵ do tắc động mạch thân nền có thể đột ngột chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, nói khó, nuốt khó, yếu hoặc liệt tứ chi, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí ngừng tim, ngừng thở.

"Nếu không được cấp cứu và can thiệp tái thông mạch não kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới trên 90%", bác sĩ Mạnh cho biết.

Đáng nói, triệu chứng sớm của tắc động mạch thân nền giai đoạn sớm (chưa tắc hoàn toàn) như đau đầu, nôn ói, chóng mặt, mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng, khá giống với rối loạn tiền đình. Vì thế, bệnh dễ chẩn đoán nhầm lẫn, làm mất đi “thời gian vàng” trong điều trị.

Khi triệu chứng nặng hơn, bệnh nhân sẽ nói khó, nói đớ, nuốt khó, tê yếu tứ chi, hôn mê dần… khiến điều trị càng khó khăn hơn.

Đối với đột quỵ do tắc động mạch thân nền, thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn của người bệnh. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: Méo miệng đột ngột, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, không hiểu lời nói, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng, đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân, nhìn mờ hoặc mất thị lực đột ngột, rối loạn ý thức hoặc hôn mê, người dân cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất.