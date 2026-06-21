Ngày 21/6, Sở Y tế TPHCM thông tin về ca cấp cứu được phối hợp nhịp nhàng giữa 2 bệnh viện đã cứu sống bé trai bị ô tô cán quá người.

Trước đó, vào chiều 14/6, bé H (11 tuổi) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đi xe máy cùng mẹ và em gái. Sau va chạm giao thông, H. không may bị ô tô cán qua người, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều tổn thương nặng vùng ngực và bụng.

Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, sau mổ, tình trạng bệnh nhi diễn biến xấu, ngừng tim và phải trải qua 15 phút hồi sức tim phổi liên tục mới tái lập được tuần hoàn.

Bé trai bị tai nạn giao thông nguy kịch, nay đã nở nụ cười và chuẩn bị trở về lại với gia đình. Ảnh: BVCC.

Trước tiên lượng tử vong rất cao, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã khẩn cấp kết nối hội chẩn từ xa với Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong hơn 10 giờ liên tục, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhi đồng 1 theo dõi sát diễn biến lâm sàng, hỗ trợ chuyên môn từng bước cho đội ngũ bác sĩ tuyến dưới.

Các chuyên gia hướng dẫn chi tiết việc hồi sức chống sốc, điều chỉnh dịch truyền, sử dụng thuốc vận mạch, tối ưu thông số máy thở và xử trí các biến chứng nguy hiểm phát sinh trong quá trình điều trị.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bệnh viện, tình trạng huyết động và hô hấp của bệnh nhi dần được cải thiện, vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất. Đến sáng 15/6, sức khỏe bé ổn định hơn và đủ điều kiện an toàn để chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa tham gia cấp cứu. Bé H. được điều trị tích cực bằng thở máy, thuốc vận mạch liều cao, kháng sinh tĩnh mạch, truyền máu, điều chỉnh rối loạn toan kiềm và hồi sức chuyên sâu tại Khoa Hồi sức ngoại.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã có những chuyển biến khả quan. Bé được cai máy thở thành công, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng hô hấp và tuần hoàn phục hồi tốt.

Phó giáo sư Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng đây không chỉ là thành công của một trường hợp bệnh nặng mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mạng lưới hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện trong hệ thống y tế.

Theo ông, kết quả này là thành quả của quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và nâng cao năng lực cấp cứu cho các bệnh viện tuyến dưới.

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