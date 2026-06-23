Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Hồng Thái. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Những cuộc gặp xúc động

Chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn đầu tháng 6 vừa qua là chuyến thăm, làm việc đầu tiên của ông Nguyễn Đình Khang với địa phương về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo trên cương vị người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng đã đến thăm mô hình phát triển chăn nuôi tại thôn Nà Hà; thăm, tặng quà Người có uy tín và hộ đồng bào DTTS nghèo tại xã Chiến Thắng; trao quà cho thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Hồng Thái, xã Hoàng Văn Thụ; đồng thời khảo sát một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Tại xã Chiến Thắng, xã vùng III đặc biệt khó khăn với 99,75% dân số là người DTTS, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ân cần thăm hỏi, động viên bà con nỗ lực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thăm mô hình chăn nuôi tại thôn Nà Hà, xã Chiến Thắng. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng Lương Thành Chung vui mừng chia sẻ, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc theo đúng tiến độ, kế hoạch được giao. Xã cũng chủ động lựa chọn các mô hình sản xuất mới, có khả năng đạt hiệu quả kinh tế cao để các hộ dân triển khai thực hiện, khuyến khích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung vào giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ông Lương Thành Chung cũng nêu lên nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội với địa bàn xã có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, động viên, tặng quà người có uy tín trên địa bàn xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Chia sẻ những khó khăn với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và bà con nhân dân, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn địa phương quan tâm hơn nữa đến việc tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân.

Trực tiếp nhận phần quà do Bộ trưởng trao tận tay, ông Nông Thành Xuân, người có uy tín thôn Nà Pất A, xúc động chia sẻ, việc được Bộ trưởng trực tiếp đến thăm, động viên là nguồn khích lệ rất lớn đối với cá nhân ông cũng như bà con trong thôn. Sự quan tâm này tiếp thêm động lực để ông tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần đưa các chính sách dân tộc và tôn giáo đi vào cuộc sống.

Nhiều năm công tác tại cơ sở, từng có thời gian là lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũ - nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống - Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng cao, biên giới. Vì vậy, điều ông luôn trăn trở và chỉ đạo quyết liệt là làm sao giải quyết được những nhu cầu thiết yếu, tạo việc làm và sinh kế bền vững để người dân vươn lên bằng nội lực trên chính mảnh đất quê hương mình.

Đến thăm Trường Tiểu học và THCS Hồng Thái, ngôi trường được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng dành nhiều thời gian trò chuyện với thầy cô giáo, các em học sinh và tặng quà nhà trường.

Sau khi lắng nghe Ban Giám hiệu nhà trường chia sẻ về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và hoạt động dạy học, Bộ trưởng gửi lời động viên tập thể giáo viên và học sinh tiếp tục vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt. Đồng thời, ông đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Có lẽ bởi nhiều năm công tác tại cơ sở, từng có thời gian là lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũ - nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống - Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng cao, biên giới. Vì vậy, điều ông luôn trăn trở và chỉ đạo quyết liệt là làm sao giải quyết được những nhu cầu thiết yếu, tạo việc làm và sinh kế bền vững để người dân vươn lên bằng nội lực trên chính mảnh đất quê hương mình.

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng đã đến thăm chùa Tân Thanh, xã Hoàng Văn Thụ. Với kiến trúc thuần Việt, đậm nét văn hóa Bắc Bộ truyền thống, ngôi chùa không chỉ là nơi thờ Phật mà còn mang ý nghĩa như một cột mốc văn hóa, tâm linh nơi biên cương Tổ quốc.

Sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại ngôi chùa nơi biên giới không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, mà còn gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, tinh thần hòa hợp theo giáo lý Phật giáo và khát vọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang thăm chùa Tân Thanh - ngôi chùa nơi biên cương Tổ quốc. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Niềm tin phía trước…

Từ những trải nghiệm thực tiễn ở cơ sở, nắm tình hình từ “trong dân”, tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh tập trung làm rõ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của đồng bào DTTS; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân nguồn vốn chuyển nguồn của Chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh Lạng Sơn đạt được trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, cũng như triển khai hiệu quả các chính sách về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Ông cũng đánh giá cao những mục tiêu phát triển mà tỉnh Lạng Sơn đặt ra trong năm 2026 cùng các chính sách đặc thù nhằm nâng cao đời sống nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả hợp phần hai của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (2026-2030); quan tâm giải quyết tình trạng thiếu điện lưới ở các thôn chưa có điện, mở rộng phủ sóng viễn thông, đồng thời chú trọng đất sản xuất và sinh kế bền vững cho người dân.

“Tôi đề nghị tỉnh Lạng Sơn quan tâm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân tộc và Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín; tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động nắm chắc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh”, Bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo.

Mùa vàng vùng cao. (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng. Ông cũng bày tỏ mong muốn Bộ trưởng cũng như các cán bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quan tâm, đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để địa phương thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác dân tộc và tôn giáo.

Chuyến công tác nơi vùng cao biên giới xứ Lạng trở nên ấm áp và nghĩa tình hơn bởi sự hiện diện của người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Chia tay mảnh đất này, vẫn còn đọng lại những cái bắt tay thật chặt, những lời hỏi han chân thành.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo và tình cảm dành cho đồng bào các dân tộc, đồng bào các tôn giáo, niềm tin về một vùng cao ngày càng khởi sắc, phát triển bền vững đang hiện hữu…