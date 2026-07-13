Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quân nhân tại thị trấn Phùng, Hà Nội, nhờ thành tích học tập xuất sắc tại phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, ông Ngô Đức Sinh được cấp học bổng Nhà nước chuyên ngành luật học tại Liên bang Xô Viết. Cũng chính trong quãng thời gian học tập và sinh sống tại nước ngoài, tư duy kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường quốc tế của ông đã định hình rõ nét.

Trở về Việt Nam năm 1987, ông Ngô Đức Sinh thuộc lứa doanh nhân đầu tiên hưởng ứng chủ trương của Đảng - “Kinh tế tư nhân là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế” tại Đại Hội VII (1991), thành lập doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin - sau này trở thành đam mê lớn nhất trong cuộc đời ông.

Năm 1993, trong bối cảnh thị trường máy tính Việt Nam còn ở giai đoạn sơ khai, ông cùng các cộng sự sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ Silicom với mong muốn đưa máy tính đến gần hơn với người Việt Nam và góp phần xây dựng ngành công nghệ trong nước.

Dưới sự điều hành của ông, Silicom từng bước phát triển trở thành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với nhiều dòng sản phẩm và giải pháp dành cho doanh nghiệp, tổ chức và người tiêu dùng. Thương hiệu máy tính SingPC do doanh nghiệp phát triển đã tạo được vị thế nhất định trên thị trường, trở thành một trong những thương hiệu máy tính Việt được nhiều khách hàng biết đến.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ, ông Ngô Đức Sinh tiếp tục mở rộng hoạt động sang ngành thực phẩm khi thành lập Công ty Cổ phần Kim Bôi với mong ước phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch phục vụ người tiêu dùng Việt, thay thế các sản phẩm tương tự có xuất xứ nước ngoài, tạo đầu ra tiêu thụ nông, lâm sản bền vững cho người dân, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế, kiến tạo vùng nguyên liệu ổn định ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc.

Sau gần hai thập niên hoạt động, Kim Bôi được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất và chế biến măng tại Việt Nam.

Năm 2025, ở tuổi ngoài 60, ông tiếp tục bắt đầu một hành trình mới khi sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ Saola với khát vọng đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất công nghệ giá trị cao, chuyển dịch từ mô hình gia công sang làm chủ thiết kế và sản xuất sản phẩm.

Hơn ba mươi năm hoạt động kinh doanh, ông Ngô Đức Sinh còn được biết đến là người luôn coi trọng các giá trị gia đình và trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động đồng hành, hỗ trợ lao động dân tộc thiểu số, đặc biệt phụ nữ miền núi phát triển kinh tế bền vững, vươn lên thoát nghèo. Từ hỗ trợ nhân dân Cuba anh em, xây nhiều căn nhà đền ơn đáp nghĩa, cho tới ủng hộ trực tiếp nhân dân vùng dịch Covid, vùng thiên tai bão lũ, ông luôn đóng vai trò đầu tầu hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động duy trì ước vọng đóng góp cho cộng đồng.

Những người từng làm việc cùng ông đều nhắc đến ông như một doanh nhân luôn giữ tinh thần lạc quan, sáng tạo, quyết đoán nhưng gần gũi và giàu lòng nhân ái. Ông không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người truyền cảm hứng, luôn khuyến khích các cộng sự trẻ dám nghĩ lớn, dám thử nghiệm và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Cuộc đời của doanh nhân Ngô Đức Sinh là hành trình của khát vọng, sự đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Di sản lớn nhất mà ông để lại không chỉ là những doanh nghiệp hay thành tựu kinh doanh, mà còn là niềm tin vào khả năng của người Việt trong việc xây dựng những thương hiệu Việt có thể cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Ngày 11/7/2026, doanh nhân Ngô Đức Sinh đã từ trần, hưởng thọ 64 tuổi. Sự ra đi của ông không chỉ để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp mà còn là mất mát lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, nơi ông đã dành phần lớn cuộc đời để theo đuổi khát vọng xây dựng những thương hiệu Việt có giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Bích Đào