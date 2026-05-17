Đại gia kín tiếng ngồi ghế chủ tịch thay anh trai, Hóa chất Đức Giang biến động lạ

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có nhiều biến động sau khi đại gia kín tiếng Đào Hữu Kha được bổ nhiệm làm chủ tịch thay cho anh trai Đào Hữu Huyền bị khởi tố trước đó.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Kha khá kín tiếng trên thị trường dù là một trong những cổ đông lớn của doanh nghiệp. Ông sở hữu gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 5,97% vốn điều lệ, với giá trị thị trường khoảng 1.100 tỷ đồng.

VinFast tái cấu trúc mảng sản xuất xe

VinFast vừa có động thái đáng chú ý khi tái cấu trúc hoạt động sản xuất, chuyển từ mô hình “tự làm tất ăn cả” sang tập trung vào công nghệ, thương hiệu và thị trường. Đây là xu hướng của nhiều "ông lớn" như Apple hoặc nhiều hãng xe điện.

Với VinFast, khi tách mảng sản xuất nhưng hoạt động sản xuất vẫn được duy trì, phát triển tại các nhà máy trong nước, việc làm và công nghiệp hỗ trợ, kết nối và cơ hội với các nhà máy vệ tinh là các giá trị vẫn được giữ lại.

Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố: Lung lay vị thế của ‘ông lớn’ ngành điện

Ông Trịnh Văn Tuấn và 6 lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố do vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Ông Tuấn gắn bó lâu năm với PC1 và từng được xem là một trong những doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực xây lắp điện.

Diễn biến pháp lý xảy ra trong bối cảnh cổ phiếu PC1 trải qua giai đoạn giảm sâu kéo dài. Từ đầu tháng 3 đến nay, mã này mất gần 43% giá trị. Chỉ trong 10 phiên gần nhất, PC1 có tới 7 phiên giảm giá, trong đó xuất hiện 3 phiên giảm sàn liên tiếp từ 23-28/4.

Đà lao dốc khiến vốn của ông lớn thi công truyền tải điện đã bốc hơi khoảng 5.500 tỷ đồng hơn 2 tháng qua.

Danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân bị Công an Hà Nội kiểm tra

Trong quý II, Công an TP Hà Nội dự kiến tiến hành kiểm tra đối với 9.960 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn Thành phố.

Trong danh sách trên có nhiều cơ sở lưu trú, massage, karaoke và các ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Bộ Công Thương đề xuất xử lý khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của EVN

Liên quan đến khoản lỗ lũy kế còn 44.792 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã có đề xuất hướng xử lý.

Việc đưa khoản chi phí này vào phương án giá bán lẻ điện trong thời gian tới sẽ được cơ quan quản lý cân nhắc theo hướng phân bổ toàn bộ hoặc từng phần, tùy thuộc vào điều kiện thực tế. Phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện sẽ được xem xét trên cơ sở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại từng thời điểm, đồng thời bảo đảm mức điều chỉnh hợp lý.

EVN cho biết, trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể. Đến hết năm 2025, số lỗ luỹ kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng.

28 ngân hàng cắt giảm 3.000 nhân sự, riêng Sacombank chiếm gần 85%

Báo cáo tài chính quý I/2026 của 28 ngân hàng thương mại niêm yết cho thấy tổng số lao động đã giảm hơn 3.000 người chỉ sau 3 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, riêng Sacombank cắt giảm tới 2.570 nhân sự, chiếm gần 85% tổng mức giảm của toàn nhóm khảo sát.

Nhân viên một ngân hàng nhận trung bình gần 69 triệu đồng/tháng, cao nhất hệ thống

Theo thống kê từ 28 ngân hàng niêm yết, 16/28 ngân hàng đã tăng thu nhập cho nhân viên trong quý I vừa qua.

Mức tăng mạnh nhất, cũng bất ngờ nhất là TPBank. Cụ thể, thu nhập bình quân nhân viên TPBank trong 3 tháng đầu năm 2026 lên tới 68,94 triệu đồng/tháng, tăng mạnh 91% so với mức thu nhập bình quân của năm 2025, tương đương mức tăng 32,94 triệu đồng/người/tháng.

Tiền gửi rời khỏi 13 ngân hàng, nhà băng lớn hụt chục nghìn tỷ

Dù mặt bằng lãi suất huy động cao, quý đầu năm 2026 vẫn chứng kiến dòng tiền rút khỏi 13 ngân hàng.

Đáng chú ý, nhiều nhà băng lớn như BIDV, Techcombank, Sacombank... bất ngờ ghi nhận lượng tiền gửi khách hàng sụt giảm mạnh.

BIDV là ngân hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất về lượng tiền gửi trong quý I, giảm 80,86 nghìn tỷ đồng (3,68%) so với thời điểm 31/12/2025. Tiếp theo là ACB giảm 17,6 nghìn tỷ đồng (3%) còn 570,267 nghìn tỷ đồng; Sacombank giảm 17,541 nghìn tỷ đồng (2,86%) còn 595,472 nghìn tỷ đồng; Techcombank giảm 16,6 nghìn tỷ đồng (2,66%) còn 607,22 nghìn tỷ đồng.

Lần đầu xếp hạng PCI 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập: Lộ diện 5 địa phương xuất sắc

Lần đầu tiên sau khi cả nước sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025) được công bố trong không gian hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố.

VCCI không công bố thứ hạng cụ thể mà vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm điều hành xuất sắc, gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh (theo thứ tự bảng chữ cái).