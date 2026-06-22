Từ ‘nữ hoàng tiết kiệm’ đến nhà đầu tư huyền thoại

Bà Jeon Won-ju (86 tuổi) từng là một diễn viên lâu năm của làng giải trí Hàn Quốc. Trong nhiều năm, bà vừa tham gia đóng phim, vừa lo việc nhà và nuôi dạy các con, cũng giống như rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc khác.

Bà bất ngờ trở thành hiện tượng trên các chương trình tài chính khi hé lộ khoản đầu tư "để dành" của mình.

Theo thông tin từ các chương trình truyền hình Hàn Quốc, Jeon Won-ju đã mua cổ phiếu SK Hynix từ năm 2011, khi mỗi cổ phiếu có giá chỉ khoảng 20.000 won (tương đương hơn 340.000 đồng).

SK Hynix - hãng sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Icheon, Hàn Quốc khi ấy đang gặp nhiều khó khăn và bị Samsung bỏ xa về quy mô.

Nữ diễn viên kiêm nhà đầu tư Jeon Won-ju, 86 tuổi, người nắm giữ cổ phiếu SK Hynix suốt 15 năm. Ảnh: Chosun

Tuy vậy, đến nay, cổ phiếu SK Hynix đã nhiều lần vượt mốc 1,4 triệu won (khoảng 24 triệu đồng), thậm chí có thời điểm chạm ngưỡng 2,36 triệu won (khoảng 40 triệu đồng), tức là tăng gấp hơn 100 lần so với giá mua vào.

Jeon tiết lộ bà hiện sở hữu khoảng 30 tỷ won (hơn 508 tỷ đồng) cổ phiếu, 10 tỷ won tiền vàng (gần 169 tỷ đồng), cùng một tòa nhà ở Seoul và căn hộ tại khu Cheongdam-dong sang trọng. Riêng danh mục cổ phiếu và vàng đã đạt khoảng 40 tỷ won (khoảng 678 tỷ đồng).

Nhìn biểu cảm nhân viên nhà máy để quyết định đầu tư

Không giống những nhà đầu tư "lướt sóng" hay phụ thuộc vào tin đồn, bà Jeon Won-ju có một phương pháp cực kỳ đặc biệt để chọn cổ phiếu.

Jeon giải thích rằng quyết định đầu tư của bà dựa trên nội tại của doanh nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, bà nói: "Tôi đã từng đến SK Hynix để thuyết giảng và có bữa trưa cùng các nhân viên. Các nhân viên ở đây vô cùng tài năng". Bà cho hay: "Công ty rất vững mạnh và tôi đã tin tưởng vào điều đó".

Bà cũng nhấn mạnh rằng mình không chỉ nhìn vào những con số hay báo cáo tài chính mà còn trực tiếp quan sát hoạt động của công ty tại chỗ. "Khi tham dự các cuộc họp cổ đông, tôi không chỉ lắng nghe mà còn quan sát biểu cảm và các chi tiết khác để đánh giá sự nghiêm túc của công ty", bà nói.

Không chỉ vậy, bà Jeon còn tuân thủ nghiêm ngặt triết lý "mua và nắm giữ dài hạn": "Tôi khi đã mua là giữ ít nhất 5-6 năm, tuyệt đối không bán. Và tôi không bao giờ dùng tiền tiết kiệm hay tiền cần gấp để đầu tư".

Jeon cũng làm rõ các nguyên tắc đầu tư của mình. "Bạn nên đầu tư số tiền dư thừa hoặc không cần gấp, số tiền mà bạn có thể để đó đầu tư trong thời gian dài", bà nói. "Chỉ cần nhìn vào SK Hynix thôi cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng và mãn nguyện".

"Nhìn biểu cảm nhân viên nhà máy để đánh giá nội lực công ty" là bí quyết đầu tư của bà Jeon Won-ju sau 20 năm nắm giữ cổ phiếu SK Hynix. Ảnh: Chosun

Trong một video đăng tải vào tháng 5/2026, khi ekip sản xuất nhắc đến việc cổ phiếu SK Hynix đã vượt 1,4 triệu won, bà Jeon hóm hỉnh đáp: "Tôi chẳng bao giờ xem giá cổ phiếu. Hễ tôi mua cái gì là nó cứ lên thôi".

Hối hận vì sống chắt chiu, giờ quyết tâm ‘tiêu tiền cho bản thân’

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, bà Jeon Won-ju từng được mệnh danh là "nữ hoàng tiết kiệm" khi sống vô cùng dè sẻn trong nhiều thập kỷ.

Nhưng giờ đây, bà đã thay đổi. Bà thừa nhận: "Trước đây tôi chỉ biết tiết kiệm, nhưng bây giờ tôi thấy mình cũng phải chi tiêu cho bản thân. Tôi sẽ không còn là Jeon Won-ju 'run rẩy khi móc tiền' nữa, mà sẽ trở thành Jeon Won-ju biết 'tiêu tiền thoải mái".

Bà kể lại: "Khi tôi phải đến công ty chứng khoán ký giấy tờ, họ cử xe hơi đến tận nhà đón. Tới nơi, cả chi nhánh trưởng và nhân viên xếp hàng chào đón, cúi chào 90 độ. Chính vì những trải nghiệm đó, tôi càng có động lực tiết kiệm hơn là tiêu tiền".

Tuy nhiên, với quan niệm "tích tiểu thành đại”, bà cũng thừa nhận sự thay đổi trong tư duy chi tiêu là điều cần thiết ở tuổi 86.

Việc cổ phiếu SK Hynix tăng trưởng "phi mã" không phải ngẫu nhiên. Trong cuộc cách mạng AI toàn cầu, SK Hynix đã trở thành nhà cung cấp chủ lực dòng chip HBM (High Bandwidth Memory) thế hệ cao cấp cho "vua chip" Nvidia.

Điều này giúp hãng vượt qua đối thủ Samsung trong phân khúc chip bộ nhớ dành cho AI, kéo theo giá cổ phiếu tăng chóng mặt.

Chính nhờ nắm bắt được nội tại doanh nghiệp từ sớm, bà Jeon Won-ju đã "bỏ túi" khoản lợi nhuận gấp trăm lần mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên sâu về công nghệ.

Theo Chosun, Maeil Business Newspaper