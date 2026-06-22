1. Vị hoàng hậu duy nhất nào của triều Nguyễn được Vua Bảo Đại cho phép mặc áo màu vàng vốn chỉ dành riêng cho Hoàng đế?
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Từ Cung Hoàng hậu
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- Nam Phương Hoàng hậu0%
- Thừa Thiên Cao Hoàng hậu0%
- Lệ Thiên Anh Hoàng hậu0%Chính xác
Theo trang thông tin của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh ngày 14/12/1914, tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang trước đây, trong một gia đình giàu có vào bậc nhất Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20.
Sau khi kết hôn với Vua Bảo Đại năm 1934, Nguyễn Hữu Thị Lan được sắc phong Nam Phương Hoàng hậu. Nhà vua còn ban một chỉ dụ đặc biệt cho phép bà sử dụng màu vàng trong trang phục. Đây là màu sắc vốn chỉ dành riêng cho hoàng đế trong triều Nguyễn, khiến Nam Phương Hoàng hậu trở thành người duy nhất được hưởng đặc ân này.
2. Bà đã đưa ra bao nhiêu điều kiện trước khi đồng ý kết hôn với Vua Bảo Đại?
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2 điều kiện
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- 3 điều kiện0%
- 4 điều kiện0%
- 5 điều kiện0%Chính xác
Khi Vua Bảo Đại ngỏ ý kết hôn với Nguyễn Hữu Thị Lan, bà đã đưa ra 4 điều kiện:
1. Nguyễn Hữu Thị Lan phải được tấn phong Hoàng hậu Chánh cung sau ngày cưới;
2. Được giữ nguyên đạo Công giáo và các con khi sinh ra phải được rửa tội theo giáo luật Công giáo và giữ đạo;
3. Riêng vua Bảo Đại thì vẫn giữ đạo cũ là Phật giáo;
4. Phải được Tòa Thánh cho phép đặc biệt hai người lấy nhau và giữ hai tôn giáo khác nhau.
3. Điều đặc biệt nào khiến Nam Phương Hoàng hậu trở thành một ngoại lệ trong lịch sử triều Nguyễn?
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Là người nước ngoài đầu tiên làm Hoàng hậu
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- Là Hoàng hậu đầu tiên biết lái xe0%
- Được phong Hoàng hậu ngay sau lễ cưới0%
- Là Hoàng hậu trẻ nhất triều Nguyễn0%Chính xác
Sau lễ cưới năm 1934, Nguyễn Hữu Thị Lan được tấn phong Hoàng hậu tại điện Dưỡng Tâm với tước vị Nam Phương Hoàng hậu. Đây là một biệt lệ, bởi các chính cung của 12 đời vua Nguyễn trước đó chỉ được phong tước Hoàng quý phi khi còn sống, đến khi qua đời mới được truy phong Hoàng hậu.
4. Sau khi Vua Bảo Đại thoái vị vào tháng 8/1945, bà đã có hành động yêu nước tiêu biểu nào tại Huế?
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Tham gia dạy học cho trẻ em nghèo.
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- Tố cáo hành động xâm lược của thực dân Pháp với bạn bè quốc tế.0%
- Hiến tặng toàn bộ trang sức bằng vàng đang mang trên người trong "Tuần lễ vàng"0%
- Cả B và C đều đúng.0%Chính xác
Ngày 17/9/1945, Nam Phương Hoàng hậu là người đầu tiên tham gia "Tuần lễ vàng" tại Huế và tự nguyện tháo toàn bộ trang sức bằng vàng đang mang trên người để ủng hộ cách mạng.
Ngoài ra, bà còn viết thông điệp gửi bạn bè quốc tế để tố cáo hành động xâm lược của thực dân Pháp và kêu gọi bênh vực cho tự do của Việt Nam.
5. Những năm tháng cuối đời của Nam Phương Hoàng hậu diễn ra như thế nào?
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Bà sống thầm lặng tại một trang trại ở Chabrignac, Pháp.
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- Bà định cư tại một khu sang trọng ở Mỹ.0%
- Bà trở về sống tại quê nhà Gò Công.0%
- Bà sống cùng Vua Bảo Đại tại miền Nam nước Pháp cho đến lúc mất.0%Chính xác
Ngày 1/1/1947, Nam Phương Hoàng hậu cùng các con rời Việt Nam sang Pháp.
Những năm cuối đời, Nam Phương Hoàng hậu sống chủ yếu tại trang trại ở Chabrignac, thuộc tỉnh Corrèze (Pháp), trong khung cảnh khá cô quạnh. Bà qua đời tại đây vào năm 1963 ở tuổi 49 do bệnh tim nặng trong sự cô đơn, khi các con và chồng đều ở xa.
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