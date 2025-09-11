1. Vị kỹ sư nào đã từ bỏ cuộc sống đủ đầy tại Pháp để về nước xây dựng lò luyện gang thép đầu tiên phục vụ kháng chiến?
Trần Đại Nghĩa
Võ Quý Huân (1912-1967), sinh tại Thanh Chương (Nghệ An), là người đặt nền móng ngành đúc - luyện kim Việt Nam. Ông từng làm kỹ sư trưởng tại nhà máy động cơ máy bay ở Pháp nhưng đã quyết tâm về nước, xây dựng lò luyện gang đầu tiên cho nền công nghiệp quốc phòng non trẻ.
2. Trong thời gian học tập tại Pháp, ông đã giành được bao nhiêu bằng kỹ sư?
-
1
Trong thời gian học tập tại Pháp, dù cuộc sống khó khăn, Võ Quý Huân luôn ghi nhớ lời cha dặn “phải học cho giỏi để có ngày về phục vụ Tổ quốc”. Ông đã nỗ lực vượt bậc và giành được 3 bằng kỹ sư ở các ngành: Cơ điện, đúc và kỹ nghệ chuyên nghiệp. Đây chính là nền tảng kiến thức quan trọng giúp ông sau này thiết kế lò cao, máy nghiền bột giấy, máy tiện, máy hơi… phục vụ kháng chiến.
3. Năm 1946, ông cùng những trí thức nào theo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp về nước?
-
Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Nguyễn Xiển
Năm 1946, trong chuyến đi Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ nhiều trí thức Việt kiều tại Paris và kêu gọi họ trở về phục vụ Tổ quốc: “Đất nước chuẩn bị kháng chiến, rất cần những người có học và tâm huyết như các chú".
Đáp lời Bác, bốn trí thức tiêu biểu cùng Người lên chiến hạm Dumont d’Urville từ cảng Toulon về Bến Ngự (Hải Phòng). Đó là giáo sư, viện sĩ Phạm Quang Lễ (sau này mang tên Trần Đại Nghĩa), bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư Võ Quý Huân và kỹ sư Võ Đình Quỳnh.
Cả 4 người đều đã thành danh và có cuộc sống ổn định ở Pháp.
4. Quyết định về nước của kỹ sư Võ Quý Huân khó khăn nhất ở điểm nào?
-
Ông chưa có đủ giấy tờ phù hợp
Quyết định về nước của kỹ sư Võ Quý Huân khó khăn nhất ở chỗ ông phải lựa chọn giữa một cuộc sống đầy đủ, ổn định tại Pháp với vợ và con gái nhỏ mới 2 tuổi, và một tương lai đầy gian khó ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự cảm phục trước uy tín và đức độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc ông gác lại tình riêng, trở về Tổ quốc để đem kiến thức phục vụ kháng chiến và kiến quốc.
5. Ngày 15/11/1948, một sự kiện lịch sử trong ngành luyện kim Việt Nam đã diễn ra. Đó là gì?
-
Khởi công Nhà máy Gang thép Thái Nguyên
Ngày 15/11/1948, lò cao thí nghiệm có dung tích nửa mét khối đã cho ra mẻ gang đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu một mốc son mới trong sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng và nền kinh tế kháng chiến của quân và dân ta.
6. Điều đặc biệt về mẻ gang đầu tiên này là gì?
-
Dùng để rèn vũ khí chống Pháp ngay lập tức
Điều đặc biệt của mẻ gang đầu tiên là nó không được dùng để sản xuất vũ khí hay công cụ, mà chính các công nhân đã tha thiết xin giám đốc cho đúc tượng Bác Hồ như một lời tri ân. Họ muốn báo với Người rằng ngành Đúc - Luyện kim non trẻ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh đã sẵn sàng góp sức cho kháng chiến.
Kỹ sư Võ Quý Huân, bằng trí tưởng tượng và những kỷ niệm khi từng sống cùng Bác ở Pháp, đã thiết kế khuôn tượng bán thân. Chỉ trong 5 ngày, ba công nhân chưa từng học nghề đúc đã mày mò thực hiện và tạo nên bức tượng đầu tiên từ gang Việt Nam.
Tác phẩm này sau đó được chuyển về Sở Khoáng chất kỹ nghệ Trung Bộ, đầu năm 1949 đưa đi triển lãm ở Liên khu IV rồi tiếp tục ra Việt Bắc. Bức tượng trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn và khát vọng độc lập dân tộc.
7. Sau năm 1954, ông Võ Quý Huân giữ trọng trách gì trong công cuộc khôi phục công nghiệp?
-
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Đầu năm 1955, kỹ sư Võ Quý Huân được giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Kỹ nghệ thực hành (tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày nay), với nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề để phục vụ khôi phục công nghiệp sau chiến tranh.
Nhiều học trò của ông như Hà Học Trạc, Hoàng Bình, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Hựu, Nguyễn Thái Đồng, Trần Lum, Lê Ba, Vũ Đình Hoành… sau này đều trở thành những cán bộ chủ chốt trong ngành đúc - luyện kim và công nghiệp Việt Nam.
8. Ngoài việc được truy tặng Huân chương Độc lập, kỹ sư Võ Quý Huân còn được vinh danh như thế nào?
-
Ghi nhận những cống hiến của Kỹ sư Võ Quý Huân đối với đất nước, Nhà nước đã truy tặng ông Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1999 và điều chỉnh lên hạng Nhất vào năm 2011. Nhân dịp này, con đường chạy qua Đại học Công nghiệp Hà Nội đã được Thành phố Hà Nội đặt tên thầy Võ Quý Huân.
