Chính xác

Năm 1946, trong chuyến đi Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ nhiều trí thức Việt kiều tại Paris và kêu gọi họ trở về phục vụ Tổ quốc: “Đất nước chuẩn bị kháng chiến, rất cần những người có học và tâm huyết như các chú".

Đáp lời Bác, bốn trí thức tiêu biểu cùng Người lên chiến hạm Dumont d’Urville từ cảng Toulon về Bến Ngự (Hải Phòng). Đó là giáo sư, viện sĩ Phạm Quang Lễ (sau này mang tên Trần Đại Nghĩa), bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư Võ Quý Huân và kỹ sư Võ Đình Quỳnh.

Cả 4 người đều đã thành danh và có cuộc sống ổn định ở Pháp.