Chính xác

"O tròn như quả trứng gà

Ô thì đội mũ, Ơ thời có râu

I, Tờ có móc cả hai

I ngắn có chấm, Tờ dài có ngang”…

Những câu thơ lục bát giản dị, thân thuộc như ca dao trên do giáo sư Hoàng Xuân Hãn sáng tác, được ghi trong cuốn Vần quốc ngữ.

Những câu thơ thú vị, dễ nhớ này có tác động to lớn trong phong trào “bình dân học vụ” xóa nạn mù chữ những năm 1945-1946, góp phần giúp hàng triệu đồng bào thoát khỏi nạn mù chữ.