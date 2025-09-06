Chính xác

Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh xuất hiện lần đầu trong phong trào cách mạng năm 1940 ở Nam Kỳ. Theo một số nhà nghiên cứu, người vẽ lá cờ này là Nguyễn Hữu Tiến (quê ở tỉnh Hà Nam cũ). Ông tham gia cách mạng từ rất sớm, bị địch bắt đi đày, sau đó vượt ngục và hoạt động tại Nam Kỳ. Sau hội nghị Trung ương lần 6 năm 1939, xứ ủy Nam Kỳ phân công ông thiết kế lá cờ cho cuộc khởi nghĩa.

Năm 1941, chương trình Việt Minh xác định “sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp, Nhật, sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc”.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, ngày 5/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 5-SL, ấn định Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh.