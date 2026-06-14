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Linh mục Phạm Bá Trực sinh ngày 21/11/1898 tại làng Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình). Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Ninh Bình là một trong những địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống ở miền Bắc. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, nơi giao thoa giữa văn hóa dân tộc và đời sống tôn giáo.

Sinh ra trong một gia đình Công giáo, từ nhỏ Phạm Bá Trực đã được tiếp cận nền giáo dục của Giáo hội và sớm bộc lộ năng khiếu học tập. Các linh mục trong giáo phận đánh giá ông là một chủng sinh xuất sắc nên đã tạo điều kiện để tiếp tục theo học ở các chủng viện lớn.

Ít ai ngờ rằng cậu bé sinh ra ở một làng quê thuộc tỉnh Ninh Bình sau này lại trở thành một trong những trí thức Công giáo tiêu biểu nhất Việt Nam, đồng thời giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hành trình ấy cho thấy vai trò quan trọng của giáo dục và khát vọng phụng sự cộng đồng đối với cuộc đời ông.