1. Linh mục Phạm Bá Trực quê ở đâu?
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Hưng Yên
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- Ninh Bình0%
- Hải Phòng0%
- Bắc Ninh0%Chính xác
Linh mục Phạm Bá Trực sinh ngày 21/11/1898 tại làng Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình). Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Ninh Bình là một trong những địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống ở miền Bắc. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, nơi giao thoa giữa văn hóa dân tộc và đời sống tôn giáo.
Sinh ra trong một gia đình Công giáo, từ nhỏ Phạm Bá Trực đã được tiếp cận nền giáo dục của Giáo hội và sớm bộc lộ năng khiếu học tập. Các linh mục trong giáo phận đánh giá ông là một chủng sinh xuất sắc nên đã tạo điều kiện để tiếp tục theo học ở các chủng viện lớn.
Ít ai ngờ rằng cậu bé sinh ra ở một làng quê thuộc tỉnh Ninh Bình sau này lại trở thành một trong những trí thức Công giáo tiêu biểu nhất Việt Nam, đồng thời giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hành trình ấy cho thấy vai trò quan trọng của giáo dục và khát vọng phụng sự cộng đồng đối với cuộc đời ông.
2. Thành tích học tập đặc biệt của linh mục Phạm Bá Trực khi du học tại Rome là gì?
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Có 1 bằng tiến sĩ
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- Có 2 bằng tiến sĩ0%
- Có 3 bằng tiến sĩ0%
- Có 4 bằng tiến sĩ0%Chính xác
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong nước, Phạm Bá Trực được cử sang Rome (Italia) để tiếp tục học tập. Vào đầu thế kỷ XX, việc một người Việt Nam được sang châu Âu du học đã là điều rất hiếm. Để được tuyển chọn, ứng viên phải có năng lực học tập xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt và triển vọng trở thành nhân sự quan trọng của Giáo hội.
Tại Rome, ông theo học nhiều chuyên ngành khác nhau và lần lượt đạt học vị tiến sĩ về Triết học, Luật học và Thần học. Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi kiến thức sâu rộng, khả năng nghiên cứu độc lập và trình độ ngoại ngữ cao.
Ba bằng tiến sĩ không chỉ phản ánh năng lực học thuật xuất chúng của linh mục Phạm Bá Trực mà còn cho thấy tầm nhìn rộng mở của ông đối với các vấn đề xã hội, pháp luật và tôn giáo. Chính nền tảng tri thức đó đã giúp ông sau này tham gia hiệu quả vào hoạt động chính trị, lập pháp và vận động quần chúng.
Trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, ông thường được nhắc tới như một trong những đại biểu có trình độ học vấn cao nhất ở giai đoạn đầu của nền cộng hòa.
3. Linh mục Phạm Bá Trực trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I vào năm nào?
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1945
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- 19460%
- 19470%
- 19500%Chính xác
Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng bởi lần đầu tiên người dân Việt Nam được trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn những người đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Trong cuộc bầu cử này, linh mục Phạm Bá Trực đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I. Sự kiện có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc bầu cử thông thường. Nó thể hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, trong đó mọi tầng lớp nhân dân, mọi tôn giáo đều có cơ hội tham gia xây dựng đất nước.
Việc một linh mục Công giáo trở thành đại biểu Quốc hội ngay từ khóa đầu tiên là minh chứng cho sự gắn bó giữa đồng bào Công giáo với dân tộc. Đồng thời, điều đó cũng phản ánh uy tín rất lớn của linh mục Phạm Bá Trực trong cộng đồng giáo dân và giới trí thức lúc bấy giờ.
Ông đã mang tiếng nói của đồng bào Công giáo đến nghị trường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong những năm tháng đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn sau Cách mạng Tháng Tám.
4. Linh mục Phạm Bá Trực từng giữ chức vụ nào trong Quốc hội?
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Chủ tịch Quốc hội
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- Phó Chủ tịch Quốc hội0%
- Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội0%
- Tổng Thư ký Quốc hội0%Chính xác
Năm 1947, linh mục Phạm Bá Trực được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội. Theo cơ cấu tổ chức thời kỳ đó, Ban Thường trực Quốc hội thực hiện nhiều nhiệm vụ tương tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện nay. Vì vậy, chức danh của ông được xem tương đương với vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội ngày nay.
Đây là cương vị rất cao trong bộ máy nhà nước non trẻ của Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra quyết liệt, Quốc hội không chỉ làm nhiệm vụ lập pháp mà còn tham gia củng cố chính quyền cách mạng, vận động nhân dân đoàn kết và huy động sức mạnh toàn dân cho kháng chiến.
Việc một linh mục Công giáo được tín nhiệm giao giữ trọng trách này cho thấy Nhà nước đánh giá rất cao năng lực, uy tín và tinh thần yêu nước của ông. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử chính trị Việt Nam khi một chức sắc tôn giáo tham gia sâu vào hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
5. Vì sao linh mục Phạm Bá Trực được xem là nhân vật đặc biệt trong lịch sử Việt Nam hiện đại?
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Vì là linh mục đầu tiên được phong hồng y ở Việt Nam
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- Vì là người sáng lập Giáo hội Công giáo Việt Nam0%
- Vì là linh mục uyên bác, nhà yêu nước và từng giữ cương vị lãnh đạo cao cấp trong Quốc hội0%
- Vì là người Việt Nam đầu tiên học tại Rome0%Chính xác
Điều làm nên vị trí đặc biệt của linh mục Phạm Bá Trực không chỉ là học vấn hay chức vụ, mà là khả năng kết nối giữa đạo và đời, giữa đức tin tôn giáo với trách nhiệm công dân.
Trong giai đoạn đất nước vừa giành được độc lập, nhiều thế lực tìm cách chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bằng cách khoét sâu khác biệt về tôn giáo. Trong bối cảnh đó, linh mục Phạm Bá Trực luôn khẳng định người Công giáo vừa là tín hữu của Giáo hội, vừa là công dân của đất nước. Ông tích cực vận động giáo dân tham gia các phong trào yêu nước, ủng hộ chính quyền cách mạng và đóng góp cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc.
Ông cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của phong trào Công giáo yêu nước ở Việt Nam. Cuộc đời ông là minh chứng sinh động cho tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, cho thấy đức tin và lòng yêu nước không đối lập mà có thể bổ trợ cho nhau vì mục tiêu chung là xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập và phát triển.
Đó là lý do hơn nửa thế kỷ sau khi qua đời, tên tuổi linh mục Phạm Bá Trực vẫn được nhắc đến như một biểu tượng của trí thức Công giáo yêu nước và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
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