Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất diễn ra hôm 15/10 vừa qua. Đại hội không chỉ là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc mà còn là nơi lan tỏa những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.

Trong đó, 2 tấm gương tiêu biểu của chức sắc tôn giáo là linh mục Giuse Phạm Quốc Tuấn (Chánh xứ Giáo xứ Long Thành) và Đại đức Thích Chơn Nghĩa (Trưởng Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai) luôn đồng hành cùng chính quyền và người dân trong công tác xã hội.

“Làm việc thiện cũng là cách sống đức tin”

Những năm qua, giáo xứ Long Thành trở thành điểm sáng trong các hoạt động thiện nguyện của địa phương. Ở đó, linh mục Giuse Phạm Quốc Tuấn luôn là người khởi xướng, kết nối và lan tỏa tinh thần “sẻ chia yêu thương”.

Linh mục Giuse Phạm Quốc Tuấn là một trong những cá nhân tiêu biểu trong công tác xã hội. Ảnh: Hoàng Anh

Với vai trò là Chánh xứ, ông đã cùng bà con giáo dân tích cực tham gia nhiều hoạt động bác ái, hỗ trợ người yếu thế. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện mà giáo xứ Long Thành thực hiện trong thời gian qua là gần 2 tỷ đồng.

Trong đại dịch Covid-19 năm 2021, khi cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn, linh mục Tuấn đã vận động các tấm lòng hảo tâm ủng hộ 1,2 tỷ đồng để cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch. Trong đó, 400 triệu đồng được sử dụng cho công tác phòng dịch, còn 800 triệu được dùng để hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, giúp người dân vượt qua giai đoạn cách ly, phong tỏa.

Ông kể ngay giữa những ngày giãn cách căng thẳng, vẫn có những giáo dân nghèo mang rau củ, gạo, mì gói đến nhà thờ để gửi tặng người khó khăn.

“Có những bà cụ nghèo lắm nhưng khi thấy người khác khổ hơn nên vẫn mang đến vài ký gạo. Mình chỉ là người khơi nguồn, còn sức mạnh thật sự là tấm lòng của bà con giáo dân. Khi họ tự nguyện làm việc tốt, tôi tin rằng đức tin đã trở thành hành động sống” - linh mục Giuse Phạm Quốc Tuấn chia sẻ.

Chánh xứ giáo xứ Long Thành vận động các tấm lòng hảo tâm ủng hộ 1,2 tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Q.T

Không chỉ vận động trong nội bộ giáo xứ, ông còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong nhiều chương trình an sinh xã hội. Giai đoạn 2022-2025, ông cùng giáo dân tiếp tục dành 758 triệu đồng để trao quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, tặng học bổng cho học sinh nghèo, chăm lo người cao tuổi và hộ khó khăn trong dịp lễ, Tết.

“Tôi vẫn nói với bà con giáo dân rằng giáo xứ không thể tách mình khỏi cộng đồng. Chúng ta sống trong xã hội này thì phải có trách nhiệm với nó. Làm việc thiện nguyện cũng là một cách thể hiện đức tin, bởi khi mọi người cùng hướng về điều tốt đẹp, nơi đó sẽ có lòng nhân ái” - Chánh xứ giáo xứ Long Thành bày tỏ.

Không chỉ là trách nhiệm của nhà tu hành mà còn là bổn phận công dân

Cũng trong phong trào thi đua yêu nước, Đại đức Thích Chơn Nghĩa - Trưởng Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai - là một trong những tấm gương nổi bật với hàng chục năm gắn bó cùng công tác thiện nguyện.

Đại đức Thích Chơn Nghĩa đã vận động nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: Hoàng Anh

Với tinh thần “từ bi, cứu khổ”, ông đã vận động tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như cứu trợ thiên tai, trao học bổng, xây nhà tình thương, chăm lo đời sống cho công nhân, người nghèo và đồng bào khó khăn.

Với ông, công việc thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm của một nhà tu hành mà còn là bổn phận của một công dân trong xã hội.

“Mỗi việc thiện đều bắt đầu từ lòng từ bi. Khi người dân cảm nhận được tình thương và sự sẻ chia, họ sẽ lan tỏa điều đó cho người khác. Đó chính là cách mà xã hội trở nên tốt đẹp hơn” - Đại đức Thích Chơn Nghĩa nói.

Không chỉ dừng lại ở công tác từ thiện, Đại đức luôn đồng hành cùng chính quyền và các đoàn thể trong những việc bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Với năng lực tổ chức và tấm lòng tận tụy, ông đã góp phần làm nên thành công của nhiều sự kiện lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đồng Nai.

“Khi nhà chùa cùng chính quyền chung tay vì người dân, sự tin tưởng và đồng thuận xã hội sẽ được nâng cao. Tôi luôn quan niệm rằng đạo pháp và dân tộc không thể tách rời, vì nơi nào có tình thương, nơi đó có Đức Phật” - ông chia sẻ.

Với những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ, Đại đức Thích Chơn Nghĩa đã được UBND tỉnh Đồng Nai cùng nhiều tổ chức, hội đoàn tặng bằng khen, giấy khen, thư tri ân và ghi nhận tấm lòng tận tụy của một nhà tu hành hết lòng vì cộng đồng.

Đại đức Thích Chơn Nghĩa (thứ 3 bên trái) và linh mục Giuse Phạm Quốc Tuấn (thứ 2 bên phải) là những gương tiêu biểu được chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Hoàng Anh

Họ khác nhau về tôn giáo, nhưng lại gặp nhau ở điểm chung của lòng nhân ái. Họ đã biến yêu thương thành hành động, biến tinh thần tôn giáo thành nguồn năng lượng tích cực giữa đời sống, làm cho phong trào thi đua yêu nước ở Đồng Nai được lan tỏa.