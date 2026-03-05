Ngày 5/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 (thuộc phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 (thuộc phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Phạm Thúy

Đồng Nai có diện tích 12.737km2, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố cả nước; quy mô dân số gần 4,5 triệu người. Toàn tỉnh có 37 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,4% dân số.

Đồng Nai cũng là địa bàn có đông tín đồ tôn giáo, hơn 2,5 triệu người, trong đó khoảng 1,4 triệu tín đồ Công giáo. Ngoài ra, người lao động tại các khu công nghiệp hơn 680.000 người.

Kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 17, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, bố trí địa điểm ghi phiếu, hòm phiếu và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy vai trò của linh mục, già làng trong bầu cử. Ảnh: Phạm Thúy

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị những địa bàn có đông đồng bào Công giáo cần tiếp tục phát huy vai trò của các linh mục trong việc truyền tải đầy đủ, chính xác thông tin về bầu cử đến giáo dân.

Đặc biệt, ngày bầu cử 15/3 trùng với Chủ nhật cuối cùng của Mùa Chay, địa phương cần chủ động sắp xếp thời gian phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri vừa tham gia sinh hoạt tôn giáo, vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với phong tục, tập quán từng địa bàn. Trong đó, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín; tăng cường sử dụng tiếng dân tộc trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm mọi cử tri được tiếp cận đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh tại khu vực bỏ phiếu số 17 phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phạm Thúy

Với công nhân tại các khu công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp và chủ nhà trọ để cập nhật kịp thời biến động dân cư; rà soát, hoàn thiện danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót.

Địa phương cần xây dựng phương án linh hoạt, bảo đảm cử tri đi làm xa vẫn được thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định pháp luật.