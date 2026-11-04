Chiều nay, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động phục vụ cộng đồng là một trong những hình thức xử lý vi phạm hành chính.

Nhận thức trách nhiệm của bản thân với cộng đồng

Đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Tây Ninh) đề nghị bổ sung hình thức xử phạt hành chính bằng lao động phục vụ cộng đồng vào các hình thức xử lý vi phạm.

Đại biểu nêu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho thấy bên cạnh các hình thức xử phạt truyền thống như cảnh cáo, phạt tiền, cần nghiên cứu bổ sung những hình thức xử lý mang tính giáo dục, phục hồi và hướng đến lợi ích cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Báo chí mới đây phản ánh Công an xã Phú Giáo (TPHCM) đã tổ chức cho gần 20 thanh thiếu niên có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ sau khi được tuyên truyền giáo dục.

Đại biểu Lê Thị Song An

Theo đại biểu, hoạt động này nhận được sự đồng tình ủng hộ, thể hiện cách tiếp cận mang tính nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước, giúp thanh niên nhận thức về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, đồng thời góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật.

Từ đây, đại biểu cho rằng lao động phục vụ cộng đồng nếu được tổ chức phù hợp có thể mang lại hiệu quả giáo dục trực tiếp, giúp người vi phạm nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Vì vậy, bà đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động phục vụ cộng đồng. Cùng với đó, xây dựng các quy định hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, phạm vi thời gian và cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện để bảo đảm việc áp dụng thống nhất, có kiểm soát, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tính chất mức độ vi phạm.

Đề xuất giữ nguyên thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Lâm Đồng) cho biết ngày 10/10, Chính phủ có tờ trình kèm theo dự thảo luật, trong đó quy định tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ 1 năm lên 3 năm.

Trên cơ sở các ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận tại tổ, cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Công an) đã rất cầu thị, lắng nghe để tiếp thu, chỉnh lý quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, giao thông đường bộ giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị xem xét, tiếp tục giảm thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, giao thông đường bộ.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang

Ông phân tích một trong các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính dự thảo luật nêu là “mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời” và “việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan...”.

Báo chí cũng đã phản ánh một số trường hợp vi phạm vài chục lần, mới đây, có trường hợp xe trọng tải lớn ở Gia Lai vi phạm chạy quá tốc độ 32 lần, bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát trong khoảng thời gian từ 15/6 đến 4/8, tuy nhiên, đến ngày 2/11 mới bị xử lý.

"Chúng ta chưa bàn tới nguyên nhân tại sao lại để xảy ra tình trạng vi phạm giao thông nhiều lần như vậy mà cần phải thống nhất rằng, vi phạm hành chính cần được xử lý kịp thời để nhanh chóng lập lại trật tự quản lý hành chính bị xâm phạm, đồng thời có tác dụng răn đe và giáo dục người vi phạm cũng như cộng đồng", ông Giang bày tỏ.

Ông nhấn mạnh trật tự, an toàn giao thông đường bộ có đối tượng tác động rất rộng (gần như toàn xã hội), chiếm phần lớn số vụ việc xử phạt vi phạm hành chính, việc tăng thời hiệu sẽ tác động rất lớn đến cá nhân, tổ chức.

Từ những phân tích nêu trên, đại biểu Giang đề nghị quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trật tự, an toàn giao thông đường bộ là 1 năm - giữ nguyên như luật hiện hành.

Không còn nhớ vi phạm của mình ra làm sao

Phát biểu sau đó, đại biểu Bùi Xuân Hải (đoàn TP Hải Phòng) ủng hộ ban soạn thảo đã định nghĩa rõ về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính cũng như nguyên tắc áp dụng.

Tuy nhiên, dự thảo mới nhất vẫn tiếp tục tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể với một loạt hành vi tăng từ 1 năm lên 2 năm và 2 năm lên 3 năm (5 lĩnh vực). Ông cho rằng cần phải cân nhắc, xem xét lại.

Theo ông cần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không nên để kéo dài. Ông cho rằng giữ thời hiệu ngắn và phù hợp sẽ giúp ổn định các mối quan hệ xã hội, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của tổ chức.

Đại biểu Bùi Xuân Hải

Ông cũng nhìn nhận việc giữ thời hiệu như hiện nay hoặc thậm chí ít hơn còn góp phần giúp người vi phạm có cơ hội dễ dàng cung cấp chứng cứ, chứng minh, giải trình về hành vi vi phạm của mình.

"Mục đích của xử phạt vi phạm hành chính là giáo dục, răn đe người vi phạm để họ không tái phạm, không vi phạm. Nếu xử phạt sau một thời gian khá dài họ thực hiện hành vi đó thì ý nghĩa này không đạt được", đại biểu bày tỏ.

Ông ủng hộ với phát biểu của đại biểu Trường Giang, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ. Nếu để gần 2 năm mà mới xử phạt hành vi vi phạm giao thông đường bộ thì ý nghĩa về giáo dục, răn đe sẽ giảm đi nhiều, "người ta không còn nhớ ngày đó hành vi vi phạm của mình ra làm sao".